Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir, Kasımpaşa 'yı ağırladı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakadan ev sahibi ekip 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Turuncu-lacivertlilerin Polonya Ligi ekiplerinden Zaglebie Lubin'den bu sezon başında kadrosuna kattığı Patryk Szysz, Başakşehir forması ile çıktığı ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcu 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Patryk Szysz'den ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asist - Son Dakika

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