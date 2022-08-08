Patryk Szysz'den ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asist - Son Dakika
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Patryk Szysz'den ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asist

08.08.2022 21:23
Patryk Szysz'den ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asist

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Patryk Szysz, çıktığı ilk Süper Lig maçında 1 gol bir asistlik performans sergiledi.

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Patryk Szysz, çıktığı ilk Süper Lig maçında 1 gol bir asistlik performans sergiledi.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir, Kasımpaşa'yı ağırladı. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabakadan ev sahibi ekip 4-0'lık galibiyet ile ayrıldı. Turuncu-lacivertlilerin Polonya Ligi ekiplerinden Zaglebie Lubin'den bu sezon başında kadrosuna kattığı Patryk Szysz, Başakşehir forması ile çıktığı ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 24 yaşındaki futbolcu 11'de sahaya çıktı ve 90 dakika sahada kaldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Medipol Başakşehir: 4 Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: İHA

Başakşehir, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Patryk Szysz'den ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asist - Son Dakika

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SON DAKİKA: Patryk Szysz'den ilk Süper Lig maçında 1 gol, 1 asist - Son Dakika
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