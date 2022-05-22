Medipol Başakşehir, şampiyon Trabzonspor'u alkışlarla karşıladı - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, şampiyon Trabzonspor'u alkışlarla karşıladı

22.05.2022 16:24
Medipol Başakşehir, şampiyon Trabzonspor'u alkışlarla karşıladı

Medipol Başakşehirli futbolcular, şampiyon Trabzonspor'un oyuncularını sahaya çıkarken alkışladı.

Medipol Başakşehirli futbolcular, şampiyon Trabzonspor'un oyuncularını sahaya çıkarken alkışladı. Ayrıca turuncu-lacivertlilerin kaptanı Mahmut Tekdemir de eski takım arkadaşı Edin Visca'ya çiçek takdim etti.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında Başakşehir, sahasında Trabzonspor ile karşılaşıyor. Bu zorlu müsabaka öncesi iki takım arasında ise güzel görüntüler yaşandı. Başakşehirli oyuncular, haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Trabzonsporlu futbolcuları sahaya çıkarken alkışladı. Turuncu-lacivertlilerin kaptanı Mahmut Tekdemir de 10 yıldan fazla Başakşehir formasını terleten ve Trabzonspor ile şampiyonluğa ulaşan eski takım arkadaşı Visca'ya çiçek verdi.

Bunun yanında Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da turuncu-lacivertli takımdan eski hocası Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya çiçek takdim etti. - İSTANBUL

Medipol Başakşehir, şampiyon Trabzonspor'u alkışlarla karşıladı
Medipol Başakşehir, şampiyon Trabzonspor'u alkışlarla karşıladı
Medipol Başakşehir, şampiyon Trabzonspor'u alkışlarla karşıladı
Medipol Başakşehir, şampiyon Trabzonspor'u alkışlarla karşıladı
Medipol Başakşehir, şampiyon Trabzonspor'u alkışlarla karşıladı
Medipol Başakşehir, şampiyon Trabzonspor'u alkışlarla karşıladı

YORUMLAR
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Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçının ardından
Kaynak: İHA

Mahmut Tekdemir, Trabzonspor, Başakşehir, Şampiyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, şampiyon Trabzonspor'u alkışlarla karşıladı - Son Dakika


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