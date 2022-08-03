Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 39. maçına çıkacak - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 39. maçına çıkacak

03.08.2022 09:54
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 39. maçına çıkacak

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 39. kez sahaya çıkacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 39. kez sahaya çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 38 maçta 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 41 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 64 gole engel olamadı.

Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da üçüncü sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında üçüncü kez sahaya çıkacak.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde Maccabi Netanya ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı.

Deplasmanda 20. maç

Turuncu-lacivertli ekip, Breidablik karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 20. deplasman müsabakasını oynayacak.

Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 19 müsabakada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmandaki 19 maçta 20 gol atan Başakşehir, kalesinde 42 gol gördü.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi gruplarında dış sahada Wolfsberger'i 3-0, Borussia Mönchengladbach'ı ise 2-1 yendi.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyetine ulaştı.

İstanbul ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ise bu sezon deplasmanda Maccabi Netanya'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

En golcü isim Visca

Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim Trabzonspor'a transfer olan Edin Visca oldu

Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.

İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da 5 gol atarken, Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu üçer, Marcio Mossoro 2 kez fileleri havalandırdı.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 11 golüne ise Youssouf Ndayishimiye, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Danijel Aleksic, Deniz Türüç, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal, Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Medipol Başakşehir, 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan Medipol Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.

İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun beşinci maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

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Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik'e konuk olacak Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Breidablik'e konuk olacak Başakşehir, Breidablik maçı hazırlıklarını sürdürdü Başakşehir, Breidablik maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 39. maçına çıkacak - Son Dakika

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