Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 44. maçına çıkacak - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 44. maçına çıkacak

14.09.2022 09:18
Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 44. maçına çıkacak

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci haftasında yarın İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk edeceği karşılaşmayla Avrupa kupalarında 44. kez sahaya çıkacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu ikinci haftasında yarın İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk edeceği karşılaşmayla Avrupa kupalarında 44. kez sahaya çıkacak.

Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa'da oynadığı 43 maçta 14 galibiyet, 10 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

Söz konusu müsabakalarda 55 gol atan Medipol Başakşehir, kalesinde 67 gole engel olamadı.

Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa'da sekizinci sınav

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Avrupa kupalarında sekizinci sınavını verecek.

Turuncu-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde geride kalan 7 karşılaşmada yenilgi yaşamazken, 5 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı. Medipol Başakşehir, bu maçlarda 17 gol atıp, kalesinde 4 gol gördü.

İstanbul ekibi, Emre Belözoğlu idaresinde İsrail'in Maccabi Netanya takımı ile sahasında oynadığı maçtan 1-1 eşitlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 1-0 mağlup ederek tur atlamayı başarmıştı. Turuncu-lacivertliler, İzlanda temsilcisi Breidablik'i ise deplasmanda 3-1, sahasında da 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir, Belçika ekibi Antwerp ile İstanbul'da oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken, deplasmanda rakibini 3-1 yenerek grup aşamasına kaldı. İstanbul ekibi, gruptaki ilk maçında ise deplasmanda Hearts'ı 4-0 mağlup etmeyi başardı.

Sahasında 22. maç

Medipol Başakşehir, Fiorentina mücadelesi ile Avrupa kupalarında 22. iç saha maçını oynayacak.

İstanbul ekibi, bugüne kadar evinde yaptığı 21 maçta, 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 25 kez havalandıran turuncu-lacivertliler, kalesinde ise 23 golü engelleyemedi.

En golcü isim Visca

Medipol Başakşehir adına Avrupa kupalarında en çok fileleri havalandıran isim, kariyerini Trabzonspor'da sürdüren Edin Visca oldu.

Visca, turuncu-lacivertli formayla Avrupa kupalarında 14 kez gol sevinci yaşadı.

Danijel Aleksic ve İrfan Can Kahveci, Medipol Başakşehir formasıyla Avrupa'da 5'er gol atarken, Stefano Okaka, Enzo Crivelli, Eljero Elia ve Emre Belözoğlu 3'er, Berkay Özcan, Youssouf Ndayishimiye, Deniz Türüç ile Marcio Mossoro da 2'şer kez fileleri havalandırdı.

Medipol Başakşehir'in Avrupa kupalarındaki diğer 11 golüne ise Hasan Ali Kaldırım, Münir Chouiar, Ahmed Touba, Patryk Szysz, Demba Ba, Martin Skrtel, Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei, Mehmet Topal ve Doka Madureira imza attı.

Avrupa kupalarındaki ilkleri

Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 2016-2017 sezonu 3. eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı.

Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalırken, sahasında ise 2-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti.

Turuncu-lacivertliler, 2019-2020 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ndeki son grup mücadelesinde Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek, tarihinde ilk kez son 32 turuna, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'u saf dışı bırakarak da ilk kez son 16 turuna kaldı.

İstanbul ekibi, 2020-2021 sezonunda ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı. Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk golüne ve galibiyetine üçüncü maçında Manchester United'ı 2-1 yenerek ulaşan Medipol Başakşehir, ilk puanlarını da kazanmış oldu.

İrfan Can Kahveci, söz konusu organizasyonun beşinci maçında Leipzig'e attığı 3 golle takımı adına Şampiyonlar Ligi'nde "hat-trick" yapan ilk oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçını, Maccabi Netanya ile İstanbul'da oynadı ve mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Avrupo Konferans Ligi A Grubu ilk maçında İskoç ekibi Hearts'i deplasmanda 4-0 yenerek, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti.

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Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı konuk edecek Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Fiorentina'yı konuk edecek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları yarın oynanacak
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, İstanbul, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 44. maçına çıkacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 44. maçına çıkacak - Son Dakika
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