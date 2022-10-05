Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde RFS'ye konuk olacak - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde RFS'ye konuk olacak

05.10.2022 09:14
Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde RFS'ye konuk olacak

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında yarın Letonya'nın RFS takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu üçüncü hafta maçında yarın Letonya'nın RFS takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Letonya'nın başkenti Riga'daki Skonto Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak mücadeleyi, Romanya Futbol Federasyonundan hakem Radu Petrescu yönetecek. Karşılaşma, TV8,5'tan naklen yayımlanacak.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları bulunan Leonardo Duarte ve Patryk Szyzs bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat edilen ve sahalardan uzun süre ayrı kalacak Mesut Özil de kadroda yer almıyor.

Medipol Başakşehir'de UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin oynama şansı bulunmazken, tedavisi süren Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç günü netlik kazanacak.

Lider Medipol Başakşehir

Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Hearts'i 4-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci maçında da İstanbul'da Fiorentina'yı 3-0'la geçti.

Gruptaki iki karşılaşmasını da gol yemeden kazanan turuncu-lacivertliler, 6 puanla liderliğini sürdürüyor. İki maçında 1 puan alabilen RFS ise 3. sırada yer alıyor.

A Grubu'nun diğer maçında ise Hearts ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. İskoçya'daki mücadele de TSİ 22.00'de başlayacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü hafta maçları yarın oynanacak
Kaynak: AA

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Başakşehir, Romanya, Letonya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde RFS'ye konuk olacak - Son Dakika

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