Medipol Başakşehir, yarın Hatayspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Medipol Başakşehir, yarın Hatayspor'u konuk edecek

23.04.2022 10:17
Medipol Başakşehir, yarın Hatayspor'u konuk edecek

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Son üç maçında 7 puan toplayan Medipol Başakşehir, ligde 54 puanla 4. sırada yer alıyor. Son dört maçını kazanamayan 49 puanlı Atakaş Hatayspor ise 9. sırada bulunuyor.

Medipol Başakşehir'de kart cezası sona eren Mahmut Tekdemir ve sakatlığı geçen Berkay Özcan bu mücadelede forma giyebilecek.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan maçı Medipol Başakşehir 3-0 kazanmıştı.

Üç oyuncu ceza sınırında

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Turuncu-lacivertli ekipte bu sezon üçer sarı kart gören Fredrik Gulbrandsen, Hasan Ali Kaldırım ve Salih Uçan ceza sınırında bulunuyor.

Üç oyuncu, bu karşılaşmada da sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Medipol Başakşehir, yarın Hatayspor'u konuk edecek - Son Dakika


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