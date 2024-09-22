Mehmet Aurelio: 3 Puan İçin Gol Atamadık - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mehmet Aurelio: 3 Puan İçin Gol Atamadık

Geniş Video İzle

Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Aurelio, Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldıkları maçı değerlendirdi.

22.09.2024 21:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Mehmet Aurelio: "Yalnızca 3 puan için gereken golü atamadık"

İSTANBUL - Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, Kasımpaşa maçına kazanmak için geldiklerini belirterek, "Yalnızca 3 puan için gereken golü atamadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor, konuk olduğu Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Antalyaspor Yardımcı Antrenörü Mehmet Aurelio, "Kasımpaşa'ya karşı böylesine zor bir deplasmanda bir mücadele ortaya koyma her zaman zordur. Burası zor bir deplasman. Buraya gelirken galip gelmeyi düşünüyorduk. Kazanmak için gelmiştik. Amacımız buydu. Maç boyunca şanslar da bulduk. Yalnızca 3 puan için gereken golü atamadık. İkinci yarı ritmimizi yakaladık. Rakip 10 kişi kalınca şanslar da bulduk ama golümüz eksikti. Gelecek hafta evimizde Fenerbahçe'ye karşı iyi bir mücadele ortaya koymak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Aurelio: 3 Puan İçin Gol Atamadık
Kaynak: İHA

Basın Toplantısı, Antalyaspor, Kasımpaşa, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Aurelio: 3 Puan İçin Gol Atamadık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:58 Kara Kartal son nefeste kazandı Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yendi Kara Kartal son nefeste kazandı! Beşiktaş, Eyüpspor'u 2-1 yendi
21:36 Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı Söyledikleri kahretti Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı! Söyledikleri kahretti
21:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan New York’ta Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta! Hafize Gaye Erkan da karşılayanlar arasında yer aldı
19:53 Erdoğan’ın çağrısı karşılık buldu Esad’dan Türkiye’yi yakından ilgilendiren tarihi karar Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Esad'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren tarihi karar
19:14 Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı Reyona Arapça yazı koyan ünlü marka için boykot çağrısı
22:54 Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı Mourinho’dan beyin yakan derbi yorumu Nasıl kaybettiklerini çocuğa anlatır gibi anlattı! Mourinho'dan beyin yakan derbi yorumu
22:36 Derbinin özeti gibi kare Herkes Okan Buruk’un Mourinho’ya attığı bakışı konuşuyor Derbinin özeti gibi kare! Herkes Okan Buruk'un Mourinho'ya attığı bakışı konuşuyor
22:28 Galatasaray’dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar Galatasaray'dan maç sonu Fenerbahçelileri çıldırtan paylaşımlar
22:06 Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda 3 tutuklama Zihinsel engelli kıza cinsel istismarda 3 tutuklama
21:51 Derbide gülen taraf Aslan Galatasaray, Fenerbahçe’yi deplasmanda devirdi Derbide gülen taraf Aslan! Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda devirdi
21:05 Adana’yı karıştıran iddia: Polis memuru, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Adana'yı karıştıran iddia: Polis memuru, 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu
21:00 Olay adam yine rahat durmadı Yedek olduğu maçta kart gördü Olay adam yine rahat durmadı! Yedek olduğu maçta kart gördü
20:15 İzmir’de korkunç cinayet Kafede başlayan vahşet sokakta devam etti İzmir'de korkunç cinayet! Kafede başlayan vahşet sokakta devam etti
19:59 Tadilat yaptırmak isterken gördüğü manzara dehşete düşürdü 20 yıllık korkunç sır açığa çıktı Tadilat yaptırmak isterken gördüğü manzara dehşete düşürdü! 20 yıllık korkunç sır açığa çıktı
19:43 Beypazarı Belediye Başkanı’nın koruması, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı Beypazarı Belediye Başkanı'nın koruması, tartıştığı kişilere kurşun yağdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2024 22:15:01. #1.13#
SON DAKİKA: Mehmet Aurelio: 3 Puan İçin Gol Atamadık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement