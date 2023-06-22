Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.

MESUT ÖZİL İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Ankara'daki JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda, Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi divana sunuldu. Büyükekşi'nin listesinde Mesut Özil'in de olacağı iddiaları gerçekleşmedi ve Hamit Altıntop yine asil listede yer aldı. Öte yandan denetleme kurulu asil üye listesinde ise İsmail Gerçek, İrfan Karakaş, Osman Arslan, Selim Doğan ve Ali Koray Büyükasar yer aldı.

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki yönetim kurulu asil listede şu isimler bulunuyor: