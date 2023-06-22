Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu

Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu

22.06.2023 12:49

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi açıklandı. Mesut Özil'in de olacağı iddiaları gerçekleşmedi ve Hamit Altıntop yine asil listede yer aldı. Denetleme kurulu asil üye listesinde ise İsmail Gerçek, İrfan Karakaş, Osman Arslan, Selim Doğan ve Ali Koray Büyükasar yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kuruluna tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu.

MESUT ÖZİL İDDİALARI ASILSIZ ÇIKTI

Ankara'daki JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilen genel kurulda, Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi divana sunuldu. Büyükekşi'nin listesinde Mesut Özil'in de olacağı iddiaları gerçekleşmedi ve Hamit Altıntop yine asil listede yer aldı. Öte yandan denetleme kurulu asil üye listesinde ise İsmail Gerçek, İrfan Karakaş, Osman Arslan, Selim Doğan ve Ali Koray Büyükasar yer aldı.

Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki yönetim kurulu asil listede şu isimler bulunuyor:

  • İbrahim Burkay
  • Yusuf Günay
  • Yalçın Orhan
  • Alkın Kalkavan
  • Hamit Altıntop
  • Müslüm Özmen
  • Volkan Can
  • Ali Düşmez
  • Erman Kalkandelen
  • Ramazan Üçdan
  • Ruşen Çetin
  • Mustafa Eröğüt
  • Şafak Müderrisgil
  • Haluk Kalyoncu.
YORUMLAR
500

Mehmet Büyükekşi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
13:01 Kürsüye çıkan Çebi, Büyükekşi'nin gözlerinin içine bakarak çağrı yaptı: Riva'ya sandık koyun
12:57 Kürsüye çıkan Çebi, Büyükekşi'nin gözlerinin içine bakarak çağrı yaptı: Riva'ya sandık koyun
12:49 CHP İl Başkanları Toplantısı Sonrası Ortak Açıklama Yayınlandı
12:44 Kılıçdaroğlu ile görüşen CHP'li 81 il başkanından "değişim" mesajı: Dönüşümü sağlayacak olan kişiler değil fikirlerdir
12:45 Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu
12:41 TFF'de yeni dönem başlıyor! Başkan Mehmet Büyükekşi'nin yeni yönetim kurulu listesi belli oldu
12:26 Son Dakika! Konutlarda yüzde 25 kira artış sınırı, 1 yıl uzatıldı.
12:21 Son Dakika! Konutlarda yüzde 25 kira artış sınırı, 1 yıl uzatıldı
12:12 Bursa'da fabrika yangını! Gökyüzü siyah dumanla kaplandı
12:10 Bursa'da fabrika yangını! Gökyüzü siyah dumanla kaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2023 13:12:03. #1.12#
SON DAKİKA: Mehmet Büyükekşi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement