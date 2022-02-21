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Mehmet Cansız Ortaokulu il birincisi oldu - Son Dakika

Mehmet Cansız Ortaokulu il birincisi oldu

21.02.2022 15:34
Mehmet Cansız Ortaokulu il birincisi oldu

Diyarbakır'da, okullararası spor müsabakaları devam ediyor.

Diyarbakır'da, okullararası spor müsabakaları devam ediyor. Daha önce tamamlanan ve derece giren takımların belirlendiği spor branşına bocce de eklendi. 14-18 Şubat tarihleri arasında yapılan bocce il müsabakalarında, Mehmet Cansız Ortaokulu, yıldızlar kategorisinde birinci oldu.

Ortaokullarda şampiyonluk ipini göğüsleyen Mehmet Cansız Ortaokulu, Bingöl'de yapılacak grup müsabakalarında Diyarbakır'ı temsil etme hakkını elde etti.

Mehmet Cansız Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Figen Özaydoğdu, ilk kez yer aldıkları müsabakalarda il birincisi olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özaydoğdu, "4 gün süren müsabakalar bizim için iyi bir deneyim oldu. Öğrencileriniz kısa sürede bocceye adapte olarak başarılı oldular ve bize il şampiyonluğunu getirdiler. Sporcularımı bu başarıdan dolayı kutluyorum. Bize destek veren ve her zaman yanımızda olan iş adamı Mehmet Cansıza, okul müdürümüz Süleyman Çetine ve idarecilerimize teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır, Bingöl, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mehmet Cansız Ortaokulu il birincisi oldu - Son Dakika Spor


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