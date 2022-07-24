Mehmet Emin Bay: "Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu oluştu" - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Emin Bay: "Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu oluştu"

24.07.2022 19:12
Mehmet Emin Bay: "Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu oluştu"

Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası'nda açıklamalarda bulunan Türkiye Geleneksel Sporlar Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, "Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu oluştu.

Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası'nda açıklamalarda bulunan Türkiye Geleneksel Sporlar Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, "Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu oluştu. Özel bir dal oldu. Geleneksel güreşleri hizmet etmek bu şekilde daha fazla faydalı olacağına inanıyoruz" dedi.

Hatay'ın anavatana katılışının 83'üncü yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası müsabakaları başladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kompleksi ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen şampiyonaya 920'ye yakın sporcu katıldı. Şampiyonada Türkiye Geleneksel Sporlar Federasyonu Asbaşkanı Mehmet Emin Bay, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Aba güreşi takriben 2000 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Bay, "Geleneksel güreşlerin ayrı bir çatı altında toplanması gerekiyordu. Daha önce yağlı güreş, ve karakuşak güreş federasyonundaydı. Aba güreşleri, şalvar güreşi ve bu gibi sporlar bunlar da Türkiye'ye geleneksel spor dalları federasyonu çatısı altındaydı. Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu oluştu. Özel bir dal oldu. Geleneksel güreşleri hizmet etmek bu şekilde daha fazla faydalı olacağına inanıyoruz" diye konuştu. - HATAY

YORUMLAR
500
Hatay'da Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası müsabakaları başladı Hatay'da Türkiye Aba Güreşi Şampiyonası müsabakaları başladı Hatay'da 'Ortak Varoluş Mozaiği'ne Dünya Rekoru İncelemesi Hatay'da 'Ortak Varoluş Mozaiği'ne Dünya Rekoru İncelemesi
Kaynak: İHA

Türkiye, Hatay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Emin Bay: 'Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu oluştu' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:49 7 Güzel Adam'ın son temsilcisi yazar Rasim Özdenören, Erdoğan'ın katıldığı törenle toprağa verildi
17:40 Putin yanlısı adam Ukrayna işgalini eleştiren eşini, Rus polisine teslim etti!
17:18 Yılan ihbarına giden itfaiye ekipleri şaşırıp kaldı! Bulaşık makinesinin içine saklanmış
16:26 Fenerbahçe-Dinamo Kiev rövanşının hakemi belli oldu
15:43 Fenomen Taha Duymaz kulaklarını da yaptırdı! Eski halinden eser kalmadı
15:32 Türkiye'yi gülümseten efsane video! Bir kez daha arşivde çıktı
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e 'televizyon' cevabı: Ruh sağlığından endişe ediyorum
14:59 Burak Özçivit'i Rus hayranları arasından çıkaramadılar: Fahriye bu işe çok kızacak
14:56 Almanya'yı karıştıran skandal! Başbakan Scholz'un gizli belgeleri çöpten çıktı
14:44 Çöp evin girişinde dikkat çeken yazı! Küçük çocuk 1 yıldır kilit altınaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2022 19:12:38. #1.11#
SON DAKİKA: Mehmet Emin Bay: "Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu oluştu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement