Mehmet Kazan'dan Avrupa'da İkincilik

Spor

Milli golfçü Mehmet Kazan, Avrupa Engelliler Golf Birliğinin (EDGA) İtalya'da düzenlediği Giovanni Nasi Kupası'nda ikincilik elde etti.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Torino'da bulunan Circolo Golf Torino la Mandria'da gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Kamerun, Şili, Belçika, İsviçre, İspanya, Hollanda, Almanya, İngiltere, İrlanda, Avusturya, İtalya, Fransa, Çekya ve Slovakya'dan toplam 52 sporcu yarıştı.

İki raunt üzerinden değerlendirilen EDGA Giovanni Nasi Kupası'nda milli sporcu Mehmet Kazan, ilk raundu 74 (+2) gross skorla, ikinci raundu 77 (+5) gross skorla oynayarak toplam 151 (+7) gross skorla ikincilik kupasına ulaştı.