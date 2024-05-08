Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Spordaki yükselişimiz devam edecek

Spor

Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporun Türkiye'nin yükselen alanlarından biri olduğunu belirterek, "Spordaki yükselişimiz devam edecek" dedi.

70. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu ödül töreninde 2023 yılın enleri sahiplerini buldu. Törende basın mensuplarına konuşan Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı, İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dile kolay 70 yıl, durmaksızın, sporun, sporcunun, spor camiasının yanında olan bir çalışma. Ben bugüne kadar bu güzel geleneği sürdüren herkese minnetlerimi ifade ediyorum. Spor, Türkiye'nin yükselen alanlarından biri. Spordaki yükselişimiz devam edecek. Spora gönül verenler için önemli bir motivasyon kaynağı. Tüm adayları, ödüle layık görülen tüm spor camiasının fertlerini tebrik ediyorum. Milli takımımızda hocamız ile yeni bir heyecan var. İnanıyorum hem Avrupa'da milli takımımızla hem de Paris'ta olimpiyatlar var. Tokyo'da en çok madalya sayısına ulaşmıştık. Yeni hedefler, yeni başarılar olsun. Sporda yılların emekleri var. Emek, inanç ve kenetlenme var. O yüzden inanıyorum bu birliktelik tablosuyla güçlenerek devam edecek. Türkiye artık bir spor ülkesi. İnanıyorum futboluyla, basketboluyla, voleyboluyla, cimnastiğiyle, atletizmle, yüzmesiyle her alanda bu güçlü yürüyüş devam edecek. Gayret olmadan başarı olmaz" diye konuştu. - İSTANBUL