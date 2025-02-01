Mehmet Salih Dereli İçin Başsağlığı Mesajları

Spor

Türk futbol camiası, vefat eden Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF'den paylaşılan başsağlığı mesajında, "Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Mehmet Salih Dereli'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray Kulübü ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Fenerbahçe Spor Kulübüne başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş Kulübünden de konuyla ilgili yapılan paylaşımda, "Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Salih Dereli'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe Spor Kulübü camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Bu arada Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Fatih Karagümrük ve İstanbulspor kulüpleri de başsağlığı mesajı yayımladı.