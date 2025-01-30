Mehmet Selim Kiraz Kurumlar Arası Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika
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Spor

Mehmet Selim Kiraz Kurumlar Arası Futbol Turnuvası başladı

Mehmet Selim Kiraz Kurumlar Arası Futbol Turnuvası başladı

Mersin'de, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen 'Kurumlar Arası Futbol Turnuvası' başladı.

30.01.2025 11:52
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Mersin'de, Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz adına düzenlenen 'Kurumlar Arası Futbol Turnuvası' başladı.

Mersin Valiliği himayesinde Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talebi ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda Şehit Cumhuriyet Savcısı Kiraz adına düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvası başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen turnuva ile hem sportif bir rekabet ortamının sunulması, hem de kurumlar arasındaki dayanışma ve motivasyonu artırarak dostluk, kardeşlik ve sporun birleştirici gücünün ön plana çıkarılması hedefleniyor.

Mezitli Sentetik Futbol Sahasında oynanan ilk karşılaşmalarda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nü 4-0, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nü 8-2 mağlup etti. Turnuva 28 Şubat'ta sona erecek. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mehmet Selim Kiraz Kurumlar Arası Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika

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