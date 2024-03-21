Mehmet Topal, down sendromlu bireyler için özel bir buluşma düzenledi

Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktör olarak yoluna devam eden Mehmet Topal, down sendromlu bireyler için özel bir buluşma düzenleyip, sanat ve spor camiasının önde gelen isimlerini iftarda bir araya getirdi.
Sanat ve futbol camiası, down sendromlu bireylerle iftarda bir araya geldi. Aktif futbol hayatı döneminde down sendromlulara sıkça destek veren Mehmet Topal, pandemi döneminde ara verdiği buluşmalara bu kez teknik direktör olarak devam ediyor. Mehmet Topal ile eşi Selda Topal, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, down sendromlu bireyler için özel bir buluşma düzenleyip sanat ve spor camiasının önde gelen isimlerini iftarda bir araya getirdi.
Alternatif Yaşamı Destekleme Derneği'nin (ADER) işlettiği Şişli Down Cafe'nin bir haftalık ihtiyaçlarını karşılayan Mehmet Topal, ardından verdiği iftarda down sendromlu bireyleri ağırladı.
İftar davetine futbol dünyasından Şener Özbayraklı, Aatif Chahechouhe, Atiba Hutchinson, Salih Uçan, Gökhan Töre, Josef de Souza, Ümraniyesporlu futbolcu Emre Kaplan, Antalyaspor yardımcı antrenörü Ozan Demirköprülü, sanat dünyasından Mert Kılıç, Aslıhan Güner Kılıç, Ahmet Mümtaz Taylan, Başak Soysal, Metin Özülkü, Yavuz Seçkin, Dicle Seçkin, Tuğba Melis Türk, Su Kutlu, Aslıhan Karalar, Müjde Uzman, Hasan Yalnızoğlu, İlhan Şen, Selen Sevigen, Melisa Döngel, Halil İbrahim Ceyhan, Sitare Akbaş, Görkem Sevindik, Şilan Makal, Pelin Uluksar, Bora Cengiz ve Jessica May katıldı.
Mehmet Topal: "Unutulmayacak bir akşam oldu"
Futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük yolunda ilerleyen ve UEFA A Lisansını alan Mehmet Topal, organize ettiği iftarda yaptığı açıklamada, "Öncelikle bütün kardeşlerimizin Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü canı gönülden kutluyoruz. Bu akşam burada çok güzel dostlarımız ve arkadaşlarımız vardı. Bu özel kardeşlerimizle çok güzel sohbetlerimiz oldu. Hem onlar hem de bizim için unutulmayacak bir akşam oldu. Gelen bütün misafirlerimize, dostlarımıza sonsuz teşekkür ederiz. İnşallah bu tür güzel organizasyonlarımıza devamı edeceğiz" dedi. - İSTANBUL
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