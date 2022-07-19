Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum - Son Dakika
Üye Girişi

Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum

19.07.2022 11:35

Son olarak Beşiktaş'ta forma giyen milli futbolcu Mehmet Topal, 36 yaşında aktif futbol kariyerini noktaladı. Veda mesajı yayınlayan Topal, "Hepiniz hakkınızı helal edin. Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hoşçakalın'' sözlerini kaydetti.

Kariyeri başarılarla dolu futbolcu Mehmet Topal, kariyerini noktaladı. 36 yaşındaki tecrübeli orta saha son olarak geçen sezon Beşiktaş forması giymişti.

AYNI LİGDE 3 FARKLI TAKIMLA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Mehmet Topal, kariyerinde toplamda 563 resmi maçta forma giydi, 38 gol ve 33 asiste imza attı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı. Yaklaşık 40 futbolcu Süper Lig'de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken, aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan tek isim oldu.

MİLLİ FORMA GURURUNU 94 KEZ YAŞADI

Mehmet Topal, ay-yıldızlı forma altında 13 kez Ümit Milli, 81 kez de A Milli olmak üzere toplam 94 kez mücadele etti. Topal, aynı zamanda Avrupa kupalarında en çok sahaya çıkan Türk oyuncu ünvanına da sahip.

VEDA MESAJI

20 yıllık futbol yaşantısını sonlandıran Mehmet Topal, "0 yıl önce Malatya'dan çıktığım yolda yaşanmışlıklarının gururu ile futbolcu Mehmet olarak son kez karşınızdayım. Çocukluk aşkım, yaşam kaynağım, tutkum olan futbol hayatım boyunca tarifsiz nice gururlar yaşadım. Yeri geldi mutluluğumu tarif edemedim, yeri geldi üzüntümü belli edemedim. Çok kıymetli insanlarla çalıştım, çok kıymetli insanlar tanıdım. Çok da yıprandım, kırıldım. Ama futbola olan sevdam, hepsinin üstündeki profesyonelliğim ile kimseyi kırmadan, saygısızlık etmeden bugünlere geldim. En azından böyle umut ediyorum. Ben Mehmet Topal, yıllarca beni bağrına basan tüm taraftarlara, çalıştığım tüm kulüplerdeki baştan sona emek veren herkese, tüm başkanlarıma, tüm hocalarıma, benimle yürüyen tüm takım arkadaşlarıma, bizler için emek harcayan tüm medya mensuplarına, her daim yanımda olan aileme, dostlarıma binlerce kez teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hoşçakalın" dedi.

YORUMLAR
500
Borussia Dortmundlu futbolcu Haller'de tümör tespit edildi Borussia Dortmundlu futbolcu Haller'de tümör tespit edildi Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemi değerlendirdi Açıklaması Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Mehmet Topal, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum - Son Dakika


Son Dakika
11:36 Bakan Soylu'nun kuzeni vurularak öldürülmüştü! İkilinin daha önce mahkemelik olduğu ortaya çıktı
11:35 Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum
11:29 Bursa'da 5 akrabasını bıçaklayan madde bağımlısı genç, ormanda çıplak halde bulundu!
11:25 Yürek yakan ölüm! Arkadaşı tarafından domuz sanılarak vurulan Enes hayatını kaybetti
11:14 Bakan Hulusi Akar, ABD'nin şartlı F-16 satışı tasarısına tepki gösterdi: Ortalığı karıştırıyorlar, ABD'nin bu oyuna gelmemesini bekliyoruz
11:04 Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor
11:02 Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Haris Seferovic bugün özel uçakla İstanbul'a geliyor
11:02 Gram altında oynaklık devam ediyor! ABD'de yaşanan resesyon endişesi altın fiyatlarını da etkiledi
11:01 Vatandaşa peş peşe kötü haberler! Yumurta fiyatlarına da zam geldi
10:43 Cübbeli Ahmet Hoca kaset tehdidine rest çekti: Kasetleri çıkarmayan melundur, Allah'ın laneti üzerine olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 11:48:17. #1.13#
SON DAKİKA: Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement