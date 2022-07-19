Mehmet Topal futbolu bıraktı: Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum

Kariyeri başarılarla dolu futbolcu Mehmet Topal, kariyerini noktaladı. 36 yaşındaki tecrübeli orta saha son olarak geçen sezon Beşiktaş forması giymişti.

AYNI LİGDE 3 FARKLI TAKIMLA ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Mehmet Topal, kariyerinde toplamda 563 resmi maçta forma giydi, 38 gol ve 33 asiste imza attı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk ve tek Türk futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı. Yaklaşık 40 futbolcu Süper Lig'de 2 farklı takım ile şampiyonluk sevinci yaşarken, aynı ligde 3 farklı takımda şampiyonluk yaşayan tek isim oldu.

MİLLİ FORMA GURURUNU 94 KEZ YAŞADI

Mehmet Topal, ay-yıldızlı forma altında 13 kez Ümit Milli, 81 kez de A Milli olmak üzere toplam 94 kez mücadele etti. Topal, aynı zamanda Avrupa kupalarında en çok sahaya çıkan Türk oyuncu ünvanına da sahip.

VEDA MESAJI

20 yıllık futbol yaşantısını sonlandıran Mehmet Topal, "0 yıl önce Malatya'dan çıktığım yolda yaşanmışlıklarının gururu ile futbolcu Mehmet olarak son kez karşınızdayım. Çocukluk aşkım, yaşam kaynağım, tutkum olan futbol hayatım boyunca tarifsiz nice gururlar yaşadım. Yeri geldi mutluluğumu tarif edemedim, yeri geldi üzüntümü belli edemedim. Çok kıymetli insanlarla çalıştım, çok kıymetli insanlar tanıdım. Çok da yıprandım, kırıldım. Ama futbola olan sevdam, hepsinin üstündeki profesyonelliğim ile kimseyi kırmadan, saygısızlık etmeden bugünlere geldim. En azından böyle umut ediyorum. Ben Mehmet Topal, yıllarca beni bağrına basan tüm taraftarlara, çalıştığım tüm kulüplerdeki baştan sona emek veren herkese, tüm başkanlarıma, tüm hocalarıma, benimle yürüyen tüm takım arkadaşlarıma, bizler için emek harcayan tüm medya mensuplarına, her daim yanımda olan aileme, dostlarıma binlerce kez teşekkür ederim. Hepiniz hakkınızı helal edin. Bambaşka bir serüvenin ilk adımını atmaya giderken hepinizin huzurunda saygı ile eğiliyorum. Hoşçakalın" dedi.