Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor - Son Dakika
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Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor

Mehmet Topal\'ın takımını kimse durduramıyor

Mehmet Topal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu'nda Agricola Borcea'yı 3-0 mağlup etti. Sergiu Hanca ve Christian Irobiso'nun golleriyle galip gelen Petrolul Ploieşti, ligde de zirve mücadelesini sürdürüyor. Geride kalan 14 maçta 22 puan toplayan takım, ikinci sırada yer alıyor.

30.10.2024 10:25
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Teknik direktörlüğünü Mehmet Topal'ın yaptığı Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu ilk maçında Agricola Borcea ile kozlarını paylaştı.

Maçtan 3-0 galip ayrılan sarı-mavililer, Romanya Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Universitatea Craiova ile karşılaşacak.

Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor

TAKIMI GÖZ DOLDURUYOR

Romanya 1. Ligi'nde de zirve mücadelesini sürdüren Petrolul Ploieşti, ligde geride kalan 14 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 22 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Mehmet Topal, Romanya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Muhammed null:
    Helal olsun bu sekilde efendi kendini gelistiren efendigini bozmayan adamlar basarili olur ins. İns ilerde daha iyi yerlere gelirsin hocam. 15 0 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    bir galatasarayli olarak fenere gitmesine rağmen sempatimi hiç kaybetmedim kendisine.efendi işinde gücünde bir futbol insanı.umarim başarılı olmaya devam eder. 6 0 Yanıtla
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