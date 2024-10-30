Teknik direktörlüğünü Mehmet Topal'ın yaptığı Petrolul Ploieşti, Romanya Kupası B Grubu ilk maçında Agricola Borcea ile kozlarını paylaştı.
Maçtan 3-0 galip ayrılan sarı-mavililer, Romanya Kupası B Grubu'ndaki ikinci maçında Universitatea Craiova ile karşılaşacak.
Romanya 1. Ligi'nde de zirve mücadelesini sürdüren Petrolul Ploieşti, ligde geride kalan 14 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 22 puanla ikinci sırada bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Mehmet Topal'ın takımını kimse durduramıyor - Son Dakika
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