Mehmet Topal, Petrolul Ploiesti'nin yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika
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Spor

Mehmet Topal, Petrolul Ploiesti'nin yeni teknik direktörü oldu

Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiesti'nin yeni teknik direktörü Mehmet Topal, yeni kulübündeki ilk basın toplantısında hedeflerini açıkladı. Topal, bu sezon play-off'lara kalıp şampiyonluğu kovalamayı hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, Romanya futbolunu daha önce takip etmediğini ancak kısa sürede takımı ve oyuncuları tanımak için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi. Topal, Unai Emery'nin kendisi için bir örnek olduğunu da ifade etti.

10.06.2024 19:58
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Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiesti'nin yeni teknik direktörü Mehmet Topal, yeni kulübündeki ilk basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Bizim hedefimiz bu sene play-off'lara kalıp şampiyonluğu kovalamak olacak. 2-3 yıl içinde bu duyguyu yaşamak ve şehre de yaşatmak istiyoruz. Hayatımda hiçbir zaman hedefi olmayan gemiye binmedim" dedi.

Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploiesti ile anlaşan Mehmet Topal, bugün Romanya'da basın mensuplarının karşısına çıktı. İlk teknik direktörlük kariyerini yaşayacak olan Topal, "Burada olmak ben ve ailem için çok büyük bir onur. Çok köklü bir kulübe geldiğimi biliyorum. Hedeflerimizi, projelerimizi tartıştık, konuştuk. Hem ben hem kulüp açısından bence istenilen bir seviyeye ve istenilen bir ortama geldik. Hayatımda çok büyük hocalarla çalışma fırsatı buldum. Benim de ilk teknik adamlık tecrübem. Bu işi çok uzun zaman üst seviyede yapmaya çalıştım. Futbolculuk dönemimde seviyemi her zaman yukarı çıkarmaya çalışacağım. Teknik adamlık kariyerimde de hedefim aynı. Bunun için ben ve ekibim bu büyük camianın, 100 yıllık camianın başarısı için ne gerekiyorsa sonuna kadar yapacağız" diye konuştu.

"1 haftadır uyumuyoruz"

Romanya futbolunu ne kadar tanıdığıyla ilgili gelen soru üzerine genç teknik adam, "Ülkemize çok fazla gelen Rumen var. Aslında birbirimize çok uzak ülkeler değiliz. Bence ilişkilerimiz çok daha kuvvetlenecek. Dürüst olmam gerekirse daha önce Romanya Ligi'ni diğer liglere göre çok fazla takip edemedim. Ama birçok şeyden haberimiz var. Buraya gelmeden önce çok kısa bir zamanımız vardı. Hem ligi, hem takımı, hem oyuncuları tanımak adına 1 haftadır uyumuyoruz diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Bizim hedefimiz şampiyonluğu kovalamak olacak"

Hayal ettikleri oyun tarzını anlatan ve şampiyonluğu kovalayacaklarını söyleyen Mehmet Topal, "Koşan, mücadele eden bir takım olacak ama bunu oyununa yansıtarak yapacak. Hedefimiz böyle bir takım ortaya çıkarmak. Bizim hedefimiz bu sene play-off'lara kalıp şampiyonluğu kovalamak olacak. 2-3 yıl içinde bu duyguyu yaşamak ve şehre de yaşatmak istiyoruz. Hayatımda hiçbir zaman hedefi olmayan gemiye binmedim. Hedefi, hayalleri olmayan insanlarla da hiçbir zaman diyalog kurmadım" cümlelerini kullandı.

Kendisinin futbolculuk dönemindeki eski hocası olan Unai Emery ile ilgili gelen soru üzerine Topal, "Her zaman her yerde söylüyorum antrenörlük olarak örnek aldığım ilk isimlerden birisi Unai Emery. Sürekli de konuşuyoruz zaten" değerlendirmesinde bulundu.

Takımı ufak dokunuşlarla istedikleri seviyeye çıkaracaklarını söyleyen Topal, "Ufak tefek dokunuşlarla bazı şeyleri üst seviyeye çıkarmak istiyoruz. Ekip, istenen seviyeye çok yakın. Bizim istediklerimize oyuncuların vereceği reaksiyon çok önemli. Hem onları, hem kendimizi geliştirmek için sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz"

"Hayatımda hep kalbimin sesini dinledim"

"Mourinho ile beraber çalışmak varken kim gelip de Romanya'da Petrolul'un başına geçer?" sorusuna da cevap veren 38 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu tür haberler de çıktı ama ben hayatımda hep kalbimin sesini dinledim. Her zaman bu işe bireysel anlamda kendim başlamak istedim. Umarım her şey güzel biter ve sonunda hep birlikte mutlu oluruz" dedi.

Takımı bu sezon UEFA Konferans Ligi'ne taşıyabilmek adına bir haftadır çalıştıklarını söyleyen Mehmet Topal, "1 haftadır UEFA Konferans Ligi'ne nasıl kalacağımızı düşünüyoruz. Hemen hemen bütün maçları izledik. Bizi neyin karşılayacağını çok iyi bilerek geldik buraya. Bilmediğim işlerin altına imzamı asla atmam. Eğer bir işe gireceksem hazırlığını yapar öyle girerim" sözlerini dile getirdi.

Basın toplantısının ardından, Mehmet Topal ile resmi sözleşme imzalandı. Ardından genç çalıştırıcı, kulüpteki ilk antrenmanına çıkmak ve futbolcularla tanışmak üzere sahanın yolunu tuttu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Mehmet Topal, Petrolul Ploiesti'nin yeni teknik direktörü oldu - Son Dakika

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