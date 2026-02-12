Mehmet Türkmen\'den Dünya Kupası Vurgusu

FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, futboldaki en önemli mücadelenin Dünya Kupası finali olduğunu söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende FIFA kokartı alan Mehmet Türkmen, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gerçekleştirilen törende emeği geçenlere teşekkür eden Türkmen, "Bugün bu duyguları yaşamamıza vesile olan başkanımıza, yöneticilerimize teşekkür ederiz. Umarım Türk futbolunu daha başarılı günlere taşırız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi hakem olarak uluslararası arenada temsil etmenin gururunun tarif edilemez olduğunu dile getiren Türkmen, "Nasıl ki bir sporcu herhangi bir dalda milli formayı giyip yurt dışında, uluslararası arenada mücadele edince farklı bir gurur yaşıyorsa bizler de bunu yaşıyoruz. Bambaşka bir coşku. Bunu arkadaşlarımla, hocalarımla, sevdiklerimle paylaşmak çok güzel. Halil Umut Meler gibi bunu çok üst seviyede yaşayan hakemlerimizin olması muhteşem bir şey. Onların yaşadıkları duygular, çok daha büyük arenalarda yaşandığı için tahmini güç. Hayalini bile kurduğumda içim coşkuyla kaplanıyor. Umarım aynı bayrağı biz de çok güzel yerlerde taşımaya devam ederiz." diye konuştu.

"Gördüğümüz güzellikleri söylemeye, güzel bakmaya ihtiyacımız var"

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho'nun bir maçın ardından kendisi için yaptığı "Hakem çok üst seviye. Gerçekten tebrik ederim." yorumuyla ilgili soru üzerine Mehmet Türkmen, futbolda insanların özellikle olumsuz yorumlara yöneldiğine dikkati çekti.

Başta hakemler olmak üzere futbolun tüm paydaşları hakkında insanların olumsuz eleştiriye daha çok yöneldiğini dile getiren Türkmen, "Böyle bir ortamda güzel şeyler söylenmesi, samimi bir şekilde duyguların paylaşılması çok güzel. Hepimizin buna ihtiyacı var. Gördüğümüz güzellikleri söylemeye, güzel bakmaya ihtiyacımız var. Böyle bir ortamda bunları konuşabilmek çok güzel." şeklinde görüş belirtti.

Hakemlikte hata payının her zaman olduğunu anlatan Türkmen, şunları kaydetti:

"Hem sahadaki hakem için hem de VAR'daki hakem için hata payı mutlaka vardır. Dünyadaki her işte olduğu gibi bizim işimizde de bu var. Önemli olan, bize her zaman öğretilen, VAR ekranına boş bir zihinle gidip gördüğünüz görüntüye odaklanıp bildiğiniz kurallar çerçevesinde karar vermek. Bazen doğru oluyor, bazen yanlış oluyor. Ama önemli olan bizim öğrendiklerimizi uygulamamız. Avrupa standartlarında futbol hakemliği yapmaya çalışıyoruz."

"Hayallerimizin birbirinden farklı olduğunu düşünmüyorum"

Hedefleriyle ilgili konuşan Mehmet Türkmen, bütün hakemlerin hayallerinin birbirinin benzeri olduğunu belirtti.

Büyük organizasyonlarda görev almak istediklerini anlatan Türkmen, "Hayallerimizin birbirinden farklı olduğunu düşünmüyorum. Şampiyonlar Ligi'nde, Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda o büyük heyecanı yaşamak hepimizin olduğu gibi benim de hayalim." dedi.

Türkmen, futbolda en büyük olarak gördüğü mücadeleyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Bence Dünya Kupası finali 1 numara. Kulüp düzeyinde Şampiyonlar Ligi finali de başka bir boyut. Milli maçlar ve kulüp maçlarının duyguları da farklı oluyor. Dünyanın en büyük futbol organizasyonlarında futbolcularımızın boy göstermesini isteriz. Allah nasip ederse bizlerin de bunu yaşaması harika bir şey olur."