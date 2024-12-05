Mehmet Türkmen İlk Derbisini Yönetecek - Son Dakika
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Mehmet Türkmen İlk Derbisini Yönetecek

Mehmet Türkmen İlk Derbisini Yönetecek

Mehmet Türkmen, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde ilk kez düdük çalacak. 7 Aralık'ta oynanacak.

05.12.2024 13:05
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini yönetecek olan hakem Mehmet Türkmen, ilk kez bir derbide düdük çalacak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bu zorlu mücadelede hakem Mehmet Türkmen görev alacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erkan Özdamar olacak.

Mehmet Türkmen, böylelikle kariyerinde ilk kez bir derbiyi yönetmiş olacak.

Beşiktaş'ın 1, Fenerbahçe'nin 2 maçında düdük çaldı

Geçtiğimiz sezondan bu yana Süper Lig'de düdük çalan Mehmet Türkmen, bugüne kadar Beşiktaş'ın 1, Fenerbahçe'nin ise 2 maçında yer aldı. Türkmen, ligin 2. haftasındaki Beşiktaş - Antalyaspor mücadelesini yönetmiş ve siyah-beyazlılar karşılaşmayı 4-2 kazanmıştı.

32 yaşındaki Türkmen, 4. haftada oynanan Fenerbahçe (3) - Alanyaspor (0) ve 10. haftadaki Fenerbahçe (2) - Bodrum FK (0) maçlarına da Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından hakem olarak atandı.

Mehmet Türkmen, sezon başında Beşiktaş'ın, Galatasaray'ı 5-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdüğü karşılaşmanın dördüncü hakemiydi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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