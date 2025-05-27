Mehmet Tüylü, Dünya Şampiyonu Oldu ve Olimpiyatlar İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Mehmet Tüylü, Dünya Şampiyonu Oldu ve Olimpiyatlar İçin Hazırlanıyor

Mehmet Tüylü, Dünya Şampiyonu Oldu ve Olimpiyatlar İçin Hazırlanıyor
27.05.2025 10:03  Güncelleme: 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Mehmet Tüylü, Artvin'de itfaiyeci olarak çalışıyor ve 2025 Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanıyor. Antrenmanlarını doğada sürdüren Tüylü, Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Kırgızistan'da düzenlenen 7. İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Mehmet Tüylü, itfaiyeci olarak görev yaptığı Artvin'in Yusufeli ilçesinde 2025 Tokyo Olimpiyatları için hazırlıklarını sürdürüyor.

Artvin'in Yusufeli ilçe belediyesinde itfaiye eri olarak görev yapan milli güreşçi Mehmet Tüylü, itfaiyedeki mesaisinden arta kalan zamanlarda antrenman yaparak olimpiyatlara hazırlanıyor. Güreşe küçük yaşlarda başlayan ve bugüne kadar 3 Türkiye şampiyonluğu kazanan Tüylü, 2023 yılında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Güreş Şampiyonası'nda 86 kiloda Ermeni rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyona finalinde 5-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden vazgeçmeyen Tüylü, rakibini mağlup ederek Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

"Hedefim Tokyo'da altın madalya"

Hedefinin olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu aktaran Mehmet Tüylü, "Yusufeli Tekkale doğumluyum. 5 yıldır itfaiye personeli olarak görev yapıyorum. Boş vakitlerimi antrenman yaparak değerlendiriyorum. Yaklaşık 20 yıllık spor hayatımda 3 Türkiye şampiyonluğum var. 2023'te Bişkek'te kazandığım dünya şampiyonluğuyla bunları taçlandırdım. Şimdi hedefim 2025 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak" diye konuştu.

Antrenmanlarını doğa şartlarında sürdürdüğünü ifade eden Tüylü, "Bazen antrenör bulamadığım için çıraklarımla ve ustalarımla birlikte dağda, bayırda, taş kaldırarak ve ağaçlara karşı direnç çalışarak hazırlıklarımı sürdürüyorum" dedi.

Final maçında yaşadığı duygulara da değinen Tüylü, "O anları tarif etmek zor. Ermeni rakibime karşı kaybetmek istemedim. Allah dualarımızı kabul etti. Tahriklerine kapılmadım. En güzel cevabı maçı alarak verdim. İstiklal Marşımızı okutmak bana yetti. İnşallah Tokyo'da da bu başarıyı tekrarlayıp bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hüseyin Boyacı: "İtfaiyecilerin gururu oldu"

Yusufeli Belediyesi İtfaiye Çavuşu Hüseyin Boyacı ise Mehmet Tüylü'nün hem meslek hayatında hem de spor kariyerinde örnek bir isim olduğunu belirterek, "Mehmet arkadaşımızla 5 yıldır birlikte çalışıyoruz. İtfaiyedeki başarısının kat kat fazlasını 2023'teki dünya şampiyonluğuyla bizlere yaşattı. Hem Yusufeli'nin hem de itfaiyecilerin gururu oldu. Kendisiyle gurur duyuyoruz" dedi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kırgızistan, İtfaiye, Türkiye, artvin, Yaşam, Tokyo, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mehmet Tüylü, Dünya Şampiyonu Oldu ve Olimpiyatlar İçin Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar Süper Lig özlemini 33 yıldır bitiremiyorlar
Doğu’daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit Çark etse de tansiyon düşmedi Doğu'daki iki ilimizi karşı karşıya getiren tehdit! Çark etse de tansiyon düşmedi
Pilot, aracının freni tutmayınca kendi ekibine çarptı: 4 yaralı Pilot, aracının freni tutmayınca kendi ekibine çarptı: 4 yaralı
Ebru Yaşar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı Ebru Yaşar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında kızı ve oğluyla sahneye çıktı
Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi Maaşlar ve ikramiyeler artacak Memurlara 3600 ek gösterge müjdesi! Maaşlar ve ikramiyeler artacak
İlhan Şeşen hayatını kaybetti İlhan Şeşen hayatını kaybetti
Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı Boş araziye çağırdığı oğlunu öldüren babanın ifadesi ortaya çıktı
Kurban pazarında denetim kavgası Kurban pazarında denetim kavgası
Otomotiv devinde kriz 3 bin kişi işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz! 3 bin kişi işten çıkarılacak
Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü Polis, kendisini araçla duvara sıkıştıran kişiyi öldürdü
Manchester United’ın göndermek için uğraştığı antrenörü havada kaptılar Manchester United'ın göndermek için uğraştığı antrenörü havada kaptılar

11:29
MHP-DEM Parti görüşmesi başladı Bahçeli de yer alıyor
MHP-DEM Parti görüşmesi başladı! Bahçeli de yer alıyor
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
16:02
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak
Fenerbahçe EuroLeague şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutlayacak
15:50
Sahibinin ’’telef oldu’’ diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
Sahibinin ''telef oldu'' diye umudu kestiği eşek, 4 yıl sonra böyle görüntülendi
15:47
Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu
Okan Buruk, takımdan ayrılacak iki yıldız ismi resmen duyurdu
15:46
Okan Buruk’tan Mourinho’yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık
Okan Buruk'tan Mourinho'yu kızdıracak açıklama: Onu dikkate almadık
15:36
Eşinden tokat yiyen Macron’dan ilk açıklama
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
15:31
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı Avantajlı biletler yok sattı
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı
15:30
Okan Buruk’tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri
Okan Buruk'tan taraftarı ayağa kaldıracak Osimhen sözleri
15:01
Hizmet sıfır, zam okkalı Beykoz Belediyesi’nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi
14:56
Gazeteci olmak istedi, Türk müziğine damga vurdu İlhan Şeşen’e veda
Gazeteci olmak istedi, Türk müziğine damga vurdu! İlhan Şeşen'e veda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 11:38:00. #7.12#
SON DAKİKA: Mehmet Tüylü, Dünya Şampiyonu Oldu ve Olimpiyatlar İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.