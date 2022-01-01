Üye Girişi
"Mekke'nin Fethi Geleneksel Okçuluk Yarışması" Antalya'da düzenlendi - Son Dakika

"Mekke'nin Fethi Geleneksel Okçuluk Yarışması" Antalya'da düzenlendi

01.01.2022 17:30
"Mekke'nin Fethi Geleneksel Okçuluk Yarışması" Antalya'da düzenlendi

Mekke'nin fethinin 1391. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Antalya'da, geleneksel okçuluk yarışması gerçekleştirildi.

Mekke'nin fethinin 1391. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Antalya'da, geleneksel okçuluk yarışması gerçekleştirildi.

Ata Sporları Federasyonu ile Antalya Okçular Tekkesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinliğe, 9-12 yaş arasındaki 20 kemankeş katıldı.

Akdeniz Üniversitesi Stadyumu Antalya Okçular Tekkesi Tesisleri'ndeki yarışma, Mekke'nin fethini temsilen dualı atış talimiyle başladı.

20 metreden gerçekleştirilen yarışma atışları sonunda ödül törenine geçildi. Kız ve erkek sporcular okumuş oldukları hatimlerin duasını yaptıktan sonra katılım madalyalarını aldı.

Ata Sporları Federasyonu Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, konuşmasında, "Mekke'nin Fethi Geleneksel Okçuluk Yarışması"yla 2022 yılının ilk spor etkinliğinde bir araya geldiklerini dile getirdi.

Mekke'nin fethinin önemine değinen Uçar, şunları kaydetti:

"Mekke'nin fethiyle birlikte Resulullah Efendimiz güç ve kuvveti elde ettikten sonra bu gücü insanları öldürüp ülkelerini fethetmek için değil, onların gönüllerini Allah'a açmak, gerçek mutluluğa kavuşmalarını sağlamak için kullanmıştır. Zira O, rahmet peygamberiydi. Bu spor etkinliğini böyle bir manevi bilinçle gerçekleştirebildiğimiz için şükürler olsun. Ata Sporları Federasyonu'muz, mübarek atalarımızın izinde bu düsturda çalışıp, gönülleri fethetmek için faaliyetler gerçekleştirmeye devam edecektir. Açıkçası buraya gelen kemankeşlerimizin hepsi güzel ahlaklı gençler. Biz sadece onlara bu ahlaklarına layık ortamlarda spor yapma imkanı oluşturuyoruz. Onlar bizim gönlümüzü fethetti, bizler de onlara hizmet ediyoruz."

Uçar, sporcuları da tebrik ederek, "Bu hizmetleri yapmamıza imkan tanıyan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı'mız Sayın Bilal Erdoğan Beyefendiye ne kadar teşekkür etsek azdır. Ayrıca bu hizmetlerin vücuda gelmesinde büyük emeği olan Sayın Menderes Türel başkanımıza, hizmetlerimize destek veren tüm kurum, kuruluş ve hayırseverlere tekrar huzurunuzda teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, aile fotoğrafının çekilmesi ve davetlilere ikramda bulunulmasıyla sona erdi.

YORUMLAR
500

Okçular Tekkesi, Antalya, Okçuluk, Mekke, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor 'Mekke'nin Fethi Geleneksel Okçuluk Yarışması' Antalya'da düzenlendi - Son Dakika Spor


AK Parti'den yeni yıl zamlarıyla ilgili iki farklı açıklama! Birinci, "Zam geldiği gibi gider" dedi, Tayyar "Gelirleri artırma" çağrısı yaptı AK Parti'den yeni yıl zamlarıyla ilgili iki farklı açıklama! Birinci, "Zam geldiği gibi gider" dedi, Tayyar "Gelirleri artırma" çağrısı yaptı         
17:31
Genç şarkıcı Miley Cyrus, elbisesi düşünce sahnede çıplak kaldı Genç şarkıcı Miley Cyrus, elbisesi düşünce sahnede çıplak kaldı         
16:35
Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak Bu ilçemizin başına talih kuşu kondu! 5 milyar dolarlık dev yatırım 10 bin kişiye iş imkanı yaratacak         
15:48
Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife Taksi açılış ücretlerine zam geldi, şoförler güncelleme için uzun kuyruklara girdi! İşte yeni tarife         
15:12
Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim Hakan Ural'ın yıllar sonra yaptığı Sibel Can itirafı: Ben bunun bedelini ödedim         
14:21
Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakalandı Hesapları boşaltan bankacı Funda, 745 kez sorgulama yapınca yakalandı         
12:43
Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi Kaza yapan alkollü sürücüden alışılmadık sözler! Özür üstüne özür diledi         
12:11
Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti Hindu tapınağında izdiham! 12 kişi hayatını kaybetti         
12:07
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti Diyanet İşleri Başkanı Erbaş çağrı yaptı, vatandaşlar sabah namazında Ayasofya'ya akın etti         
10:06
Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar Sahtekarlığın böylesi! Kaşar peyniri diye vatandaşa patates püresi yediriyorlar         
09:59
120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi 120 milyon liralık ikramiye çeyrek bilete çıktı! İşte Türkiye'nin en şanlı ilçesi         
09:58
İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi İbo Show'da unutulmaz anlar! Didem dans etti, konuklar ağzı açık izledi         
08:25
Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı Taksim'de yılbaşı eğlencesi kavga ile bitti! Yumruk yiyen genç, savrulduğu yerden kalkamadı         
03:58
Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi         
00:35
Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti Genç kız hastane bahçesinde ölü bulundu! Sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti         
00:04
Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı Son Dakika: Motorin, benzin ve otogaza büyük yeni yıl zammı         
20:11
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın eşiyle dudak dudağa pozları sosyal medyanın diline düştü MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın eşiyle dudak dudağa pozları sosyal medyanın diline düştü         
19:13

Son Dakika Haberleri
17:31 AK Parti'den yeni yıl zamlarıyla ilgili iki farklı açıklama! Birinci, "Zam geldiği gibi gider" dedi, Tayyar "Gelirleri artırma" çağrısı yaptı
17:28 Erdoğan, örnek gösterdiği mahalle kadın kolları başkanı Hatem Kurt'u evinde ziyaret etti
17:14 Sosyal medyada gündem olacak olay! Bina yıkılırken onlar para çekmeye devam etti
17:13 Yeni yılın ilk romantik paylaşımı geldi! Beren Saat'ten eşi Kenan Doğulu ile dudak dudağa poz verdi
16:36 Bu acı anlatılmaz! Yeni yılın ilk gününde 3 evladını toprağa verdi
16:35 Genç şarkıcı Miley Cyrus, elbisesi düşünce sahnede çıplak kaldı
16:34 Zam yağmurundan trafik sigortası da etkilendi! Yeni tarife 1 Şubat'tan itibaren geçerli olacak
16:33 Yılbaşı gecesi fotoğraflarını paylaştı, 2 saat sonra yaşamını yitirdi
16:15 Yeni dizisinden ilk fragman geldi, Çağatay'ın yeni imajı beğeni topladı
16:01 Bolu Belediyesi'nin yabancılara yönelik tepki çeken uygulamaları için mahkeme kararını verdi, yürütmeyi durduruldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 17:37:50. #1.13#
SON DAKİKA: "Mekke'nin Fethi Geleneksel Okçuluk Yarışması" Antalya'da düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement