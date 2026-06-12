Meksika, Dünya Kupası'na Galibiyetle Başladı

MEXICO 2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış maçında Meksika, Güney Afrika'yı 2-0 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı.

İlk yarıyı Julian Quinones'in attığı golle 1-0 önde tamamlayan ev sahibi ekip, ikinci yarıda golcü oyuncusu Raul Jimenez'le skoru 2-0 yaptı.

Güney Afrika'da ise dakika 49 Sithole ve 84'de Zwane kırmızı kart gördü.

Quinones siftah yaptı

Meksika'nın Kolombiya asıllı forveti Julian Quinones, kariyerinde çıktığı ilk Dünya Kupası maçında gol sevinci yaşadı.

Böylece hem kendisinin hem 2026 Dünya Kupası'nın ilk golünü atan Quinones, çıktığı ilk Dünya Kupası maçında attığı golle takımının galibiyetinde pay sahibi oldu.

Bir şutu direkten dönen Quinones, geçtiğimiz sezonu Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Qadsiah'ta 33 golle noktaladı.

Öte yandan Meksikalı futbolcu, maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Aguirre 40 yıl sonra aynı yerde yine kazandı

Ülkesinin takımında teknik direktörlük yapan Meksikalı teknik adam Javier Aguirre ile Güney Afrika'yı çalıştıran Belçikalı Hugo Bross 40 yıl sonra Mexico City Stadı'nda yeniden rakip oldu.

1986 Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldıkları için futbolcu olarak karşılaşan iki teknik adamdan Meksikalı Aguirre, Belçikalı Broos'u 40 yıl önce aynı statta 2-1 mağlup etmişti. 40 yıl aradan sonra teknik direktör olarak yeniden karşı karşıya gelen ikiliden mücadeleyi kazanan yine Meksikalı Aguirre oldu.

Nery Pumpido alkışlatıldı

Arjantin'in efsane kalecilerinden Nery Pumpido, 1986'da kupa kaldırdığı Mexico City Stadı'nda bir kez daha alkışlandı.

1986 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin'le zafere ulaşan Pumpido, 40 yıl sonra zafere ulaştığı yerde tekrar sahneye çıktı.

Turnuvanın 40. yılı olması nedeniyle karşılaşmaya özel konuk olarak gelen Arjantinli eski kaleci devre arasında sahaya çıktı. Kısa bir konuşma yapan Pumpido, burada Maradona'yla kupa kaldırdıklarını söylerken Meksikalı taraftarlardan kendisini uzun süre alkışladı.

Kupanın en genci süre aldı

2026 Dünya Kupası'nın en genç oyuncusu Gilberto Mora, kariyerinin ilk Dünya Kupası heyecanını yaşadı.

66. dakikada Fidalgo'nun yerine oyuna giren 17 yaşındaki oyuncu, böylelikle Dünya Kupası'nda maç oynayan en genç oyunculardan biri olarak tarihe geçti.