Melih Gökçek'ten 'Bu ülke senden tiksiniyor' diyen Güntekin Onay'a yanıt: Seni adam yerine koyan yok

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, milli yıldız Ebrar Karakurt için " Sultan Abdülhamid'e laf eden Tanzimat artıklarının milli takımda yeri olmamalı." ifadelerini kullanmasına ünlü yorumcu Güntekin Onay tepki göstermişti. Onay'ın "Bu ülke senden tiksiniyor! Vatandaş olarak ben de tiksiniyorum! Kimse bu vatandaşın hakkını gasp edemez." sözlerine Gökçek, "Fosil. Piyasadan silindin, seni adam yerine koyan yok. Kendini hatırlatmak, solculara, LGBT'lilere yaranmak için bana mı sataşıyorsun? Sana saman göndereyim oyalan" diyerek karşılık verdi.

"TANZİMAT ARTIKLARININ MİLLİ TAKIMDA YERİ OLMAMALI"

Melih Gökçek yaptığı açıklamada, "Bayanlar Türk Milli Voleybol Takımı'nın Avrupa şampiyonluğunu tebrik ediyorum. Türk sporuna son on senedir satın cumhurbaşkanımızın katkıları dolayısıyla hemen her branşda gelen şampiyonluklar dolayısıyla sayın cumhurbaşkanımıza çok şey borçluyuz. Not: Ebrar konusunda tek geri adımımız yoktur biline… Sultan Abdülhamid'e laf eden Tanzimat artıklarının milli takımda yeri olmamalı." ifadelerini kullandı.

"YETER, SAYIN GÖKÇEK!"

beIN Sports yorumcusu Güntekin Onay, Gökçek'e, "Bu ülke senden tiksiniyor! Vatandaş olarak ben de tiksiniyorum! Kimse bu vatandaşın hakkını gasp edemez. Lütfen bu ülkenin emekçisini, memurunu, garibanını biraz düşünüyorsan ses etme artık! Yeter , Sayın Gökçek!" dedi.

"SENDEN KORKAN SENİN GİBİ OLSUN!"

Gökçek'e sert ifadelerle yüklenen Onay, "Melih Gökçek! Senin de ne iş yaptığın? Nasıl para kazandığın belli değil! Yolsuzluk iddiaları tavan yapmış! Sen ne iş yapıyorsun da böyle bir servetin var? Kamuoyuna bir açıklarsan çok mutlu olacağız? Hadi bekliyoruz! Senden korkan da senin gibi olsun, hadi yaz! Nasıl zengin oldun? Sen kimsin?" ifadelerini kullandı.

"SENİ ADAM YERİNE KOYAN YOK"

Gökçek ise Onay'a "Fosil. Piyasadan silindin, seni adam yerine koyan yok. Kendini hatırlatmak, solculara, LGBT'lilere yaranmak için bana mı sataşıyorsun? Sana saman göndereyim oyalan" dedi.