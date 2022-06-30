Melih Mahmutoğlu: Bir üst gruba daha avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok önemli - Son Dakika
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Melih Mahmutoğlu: Bir üst gruba daha avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok önemli

30.06.2022 13:00
Melih Mahmutoğlu: Bir üst gruba daha avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok önemli

A Milli Erkek Basketbol Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu, "İngiltere maçı bizim için çok değerli bir maç. Kazanmak istiyoruz ki diğer gruba galibiyet taşıyalım. Diğer grup zorlu olacaktır.

A Milli Erkek Basketbol Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu, "İngiltere maçı bizim için çok değerli bir maç. Kazanmak istiyoruz ki diğer gruba galibiyet taşıyalım. Diğer grup zorlu olacaktır. Sırbistan, Belçika gibi kaliteli takımlar. Orada daha avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok ciddi ve önemli. İnşallah İngiltere maçını alırız" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde B Grubu'ndaki son maçında 3 Temmuz Pazar günü deplasmanda Büyük Britanya'nın konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelen Ay-Yıldızlılarda, takım kaptanı Melih Mahmutoğlu açıklamalarda bulundu.İngiltere maçının önemine dikkat çeken kaptan Melih Mahmutoğlu, "Uzun zamandır tam kadro oynayamıyorduk. Şimdi kadro buluştuk. NBA'deki oyuncularımız da geldi. Gerçekten çok ciddi ve iyi bir kadro olduğumuzu düşünüyorum. Başarılı olacağımızı da inanıyorum. Yakın zaman önümüzde İngiltere maçı var. Onun için çalışmalarımız sürüyor. Keyifli ve verimli geçiyor. Milli forma altında olduğumuz için mutluyuz. Ondan sonra bir aramız var. Daha sonra Avrupa Şampiyonası için hazırlık yapacağız. Bu aralarda Dünya Kupası elemesi maçları da olacak. Özellikle İngiltere maçı bizim için çok değerli bir maç. Kazanmak istiyoruz ki diğer gruba galibiyet taşıyalım. Diğer grup zorlu olacaktır. Sırbistan, Belçika gibi kaliteli takımlar. Orada daha avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok ciddi ve önemli. İnşallah İngiltere maçını alırız. Ondan sonra dinlenme sürecimiz var. 1 Ağustos'ta Avrupa Şampiyonası ve diğer Dünya Kupası elemeleri için 2 maç oynayacağız. İnşallah istediğimiz gibi geçer her şey. İyi ve güçlü bir kadroyuz. Larkin de geldi. Gerçekten iyi durumdayız. İnşallah bu yaz dönemini en iyi şekilde geçiririz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

Melih Mahmutoğlu, basketbol, England, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Melih Mahmutoğlu: Bir üst gruba daha avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok önemli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melih Mahmutoğlu: Bir üst gruba daha avantajlı gitmek için İngiltere maçı çok önemli - Son Dakika
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