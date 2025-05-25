Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a olay sözler: Biz yanak okşatmadan şampiyonuz - Son Dakika
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Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a olay sözler: Biz yanak okşatmadan şampiyonuz

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Melih Mahmutoğlu\'ndan Galatasaray\'a olay sözler: Biz yanak okşatmadan şampiyonuz
25.05.2025 23:26
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Melih Mahmutoğlu\'ndan Galatasaray\'a olay sözler: Biz yanak okşatmadan şampiyonuz
Haber Videosu

Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, EuroLeague zaferinin ardından açıklamalar yaptı. Galatasaray'a göndermede bulunan Melih Mahmutoğlu, ''Biz yanak okşatmadan şampiyon olabiliyoruz.'' şeklinde konuştu.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague finalinde Monaco'yu 81-70 yenerek şampiyonluğa ulaştı.Fenerbahçe Beko kaptanı Melih Mahmutoğlu, EuroLeague zaferinin ardından çok konuşulacak çarpıcı sözlere imza attı.

''GURUR DUYUYORUM''

Fenerbahçe'de olduğu için kendisiyle gurur duyduğunu söyleyen Melih Mahmutoğlu, "Çok mutluyuz. Yeni yeni kendime geliyorum. Bazı takımların bugün herhalde şampiyonluk kutlamaları varmış ama ben bir kere daha Fenerbahçeli olduğum için gurur duyuyorum. Çünkü bu kulüp her zaman dik duruşuyla kendisini göstermiş, ispatlamış bir kulüp. Bu kulübün bir parçası olduğum için gurur duyuyorum.'' dedi.

''BİZ YANAK OKŞATMADAN ŞAMPİYON OLABİLİYORUZ''

Galatasaray'a göndermeli bir yorum yapan Mahmutoğlu, ''Biz yanak okşatmadan da şampiyon olabiliyoruz. Algı yapmıyoruz. Algı yapan bazı kulüpler... "Çocuklar Fenerbahçeli olmuyor" diye bir algı var ama bugün herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük bir kulüp olduğunu, dünyanın en kulübü olduğunu gördüğüne inanıyorum ben. Bütün çocukların da bizi sevdiğine inanıyorum. 50 sene 100 sene de bu kulüp şampiyon olmasa Fenerbahçe büyüklüğü ne kupa ne şampiyonluk büyüklüğüdür! O yüzden bir kere daha gurur duyuyorum bu takımın ve bu camianın bir parçası olduğum için." sözlerini kullandı.

Melih Mahmutoğlu\'ndan Galatasaray\'a olay sözler: Biz yanak okşatmadan şampiyonuz

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Son Dakika Spor Melih Mahmutoğlu'ndan Galatasaray'a olay sözler: Biz yanak okşatmadan şampiyonuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yaman Auto:
    yeşil sahada değil ama :)) tepininin durun ahşapların üzerinde:) 9 0 Yanıtla
  • Deniz Kemal:
    Baskette şampiyon olmuşsun, soru bile yokken durduk yere şunu diyor: "Bazı şampiyon takımların kutlaması varmış ama bizim kutlamamız hepsinin önüne geçti". neyin ezikliğini yaşıyorsun ya :D sen de sevin kutla :D vallahi bi sporcumuz şu açıklamaları yapsın utanç duyarım. Ayrıca bu kadar rahatsızsan FBli olduğunu söylüyorsan 2 sene neden GS'da oynadın? Ekmek yediğin yediğin yere bu konuşmalar... Sporcunun zeki çevik ahlaklısı makbuldur demiş ATAMIZ :) 0 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Varank’ın elinde baklava vs Yanak okşatma ? :) 0 0 Yanıtla
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