Melikgazi Belediyespor, Ampute Futbol Süper Ligi'ne yükseldi - Son Dakika
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Melikgazi Belediyespor, Ampute Futbol Süper Ligi'ne yükseldi

25.05.2022 16:15

Ampute Futbol 1. Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Melikgazi Belediyespor, gelecek sezon Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Ampute Futbol 1. Ligi'ni ikinci sırada tamamlayan Melikgazi Belediyespor, gelecek sezon Süper Ligi'nde mücadele etme hakkı kazandı.

Melikgazi Belediyespor, Argıncık 2 Nolu Saha'daki erteleme maçında Başakşehir Ampute Futbol Kulübünü 6-2 yendi.

Bu skorla ligi 42. puanla 2. sırada tamamlayan Melikgazi Belediyespor, Ligi'ne yükseldi.

Kulüp başkanı Faruk Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sonuçtan memnun olduklarını ve üst lige çıkmaktan dolayı da mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Daha önce de Süper Lig'de mücadele ettiklerini hatırlatan Şahin, "2009 yılında ampute futbolu Kayseri'ye getirdik. Bundan 4 sezon öncesine kadar da Süper Lig'de mücadele eden bir takımdık. Ara verdiğimiz Süper Lig'e alttan yetiştirdiğimiz genç kardeşlerimizin hazır olmasıyla bu sezon ikincilikle de olsa çıkmaya hak kazandık. Kupamız Kayseri'mize armağan olsun." ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediyespor, Ampute Futbol Süper Ligi'ne yükseldi
Melikgazi Belediyespor, Ampute Futbol Süper Ligi'ne yükseldi
Melikgazi Belediyespor, Ampute Futbol Süper Ligi'ne yükseldi
Melikgazi Belediyespor, Ampute Futbol Süper Ligi'ne yükseldi
Melikgazi Belediyespor, Ampute Futbol Süper Ligi'ne yükseldi

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Elazığ Belediyespor Masa Tenisi 1. Ligi'ne yükseldi Elazığ Belediyespor Masa Tenisi 1. Ligi'ne yükseldi
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Melikgazi Belediyespor, Ampute Futbol Süper Ligi'ne yükseldi - Son Dakika


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