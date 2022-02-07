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Melikgazi Belediyespor üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı - Son Dakika

Melikgazi Belediyespor üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı

07.02.2022 13:45
Melikgazi Belediyespor üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı

Melikgazi Belediyespor dün evinde oynadığı maçta Hatayspor'a 3-1 mağlup oldu.

Melikgazi Belediyespor dün evinde oynadığı maçta Hatayspor'a 3-1 mağlup oldu.

Alpaslan Endüstri Erkekler 1.Lig B Grubunda mücadele eden Melikgazi Belediyespor ligin 16.haftasında konuk ettiği Hatayspor'a öne geçmesine rağmen 3-1 mağlup oldu ve üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı.

Salon: Atatürk Spor Salonu

Hakemler: Bilal Çağlar xx, Ömer Acıcı xx

Melikgazi Belediyespor: Burak Kılıç x, Mustafa Sızlağ x, Koray Baytemur x, Mehmet Can Ağırbaş x, Kemalcan Sunay x, Burak Enes Aktürk x, Emincan Kocabaş x, Çağlar Özel x, Ali Shahbazı x, Kurtuluş Can Gümüş x, Abdullah Belik x

Hatayspor: Mehmet Zambak xx, Berkan Bozan xx, Tuğberk Sungur xx, osmanovic xx, Mehmet Ali Özkan xx, İsmail Koçak xx, Tunay Hızar xx, Hamit Yüksel xx, Turgut Lelik xx, Kadir Bircan xx, Ömer Söylemez xx, Metin Durmuş xx

Setler:

1.Set: 25-22

2.Set: 16-25

3.Set: 28-30

4.Set: 20-25 - KAYSERİ

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Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Melikgazi Belediyespor üst üste üçüncü mağlubiyetini aldı - Son Dakika Spor


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