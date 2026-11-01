Melikgazi Kayseri Basketbol, 6\'ncı hafta maçında Galatasaray\'a 85-65 yenildi

Melikgazi Kayseri Basketbol, 6'ncı hafta maçında Galatasaray'a 85-65 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kadınlar Basketbol Süper Ligi 6'ncı hafta mücadelesinde Melikgazi Kayseri Basketbol, kendi sahasında Galatasaray'a 85-65 mağlup oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol'da Jones, 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
İlyas KAPLAN/ KAYSERİ,
SALON: Kadir Has
HAKEMLER: Ozan Gönen, Hakan Gerey, Furkan Köse
MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Gamze 1, Fair 22, Pelin 2, Rana, Merve, İnci 4, Kaur 2, Jones 23, Mompremier 10, Bengisu 1, Feray
GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Şevval 5, Smalls 8, Fauthoux 16, Gökşen 11, Sude, Sevgi 10, Derin, Johasz 16, Elif 6, Yaren, Hof 5, Kuier 8
1'İNCİ PERİYOT: 21-20
DEVRE: 32-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-63
Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında Galatasaray'a 85-65 yenildi. Müsabakanın en skorer ismi Melikgazi Kayseri Basketbol'da 23 sayı kaydeden Jones oldu.
Kaynak: DHA
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