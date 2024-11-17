Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut\'a Yenildi

Spor

İlyas KAPLAN/ KAYSERİ,

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Ali Şakacı, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes Duran

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 11, Dangerfield 20, Doğa 9, Candan Eylül, Meltem 2, Powers 11, Diallo 11, Fall 12

EMLAK KONUT: Gamze 6, Thomas 30, Ceren, Sehernaz, İnci, Eda, Feray, Macaulay 12, Berfin 9, Parks 18, Gueye 9

1'İNCİ PERİYOT: 29 - 9

DEVRE: 41 - 35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 57

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında konuk ettiği Emlak Konut'a 84-76 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 30 sayı ile Emlak Konut'tan Jessica Thomas oldu.