Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'a Yenildi - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'a Yenildi

Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut\'a Yenildi

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'a 84-76 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi Jessica Thomas 30 sayı ile dikkat çekti.

17.11.2024 19:47  Güncelleme: 19:49
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İlyas KAPLAN/ KAYSERİ,

SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Ali Şakacı, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes Duran

MELİKGAZİ KAYSERİ BASKETBOL: Kübra 11, Dangerfield 20, Doğa 9, Candan Eylül, Meltem 2, Powers 11, Diallo 11, Fall 12

EMLAK KONUT: Gamze 6, Thomas 30, Ceren, Sehernaz, İnci, Eda, Feray, Macaulay 12, Berfin 9, Parks 18, Gueye 9

1'İNCİ PERİYOT: 29 - 9

DEVRE: 41 - 35

3'ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 57

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8'nci haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında konuk ettiği Emlak Konut'a 84-76 mağlup oldu. Müsabakanın en skorer ismi 30 sayı ile Emlak Konut'tan Jessica Thomas oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol, Emlak Konut'a Yenildi - Son Dakika

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