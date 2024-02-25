Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 105-97 yendi - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 105-97 yendi

Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring\'i 105-97 yendi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, Kadir Has Kongre Merkezi'nde oynanan maçta Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 105-97 mağlup etti. Maçın hakemleri Ali Şakacı, Haldun Çoban ve Sait Nedim Çelik oldu. Melikgazi Kayseri Basketbol'da Cuic 10, Ellenberg 34, Hamby 34 ve Holmes 17 sayıyla öne çıktı. Galatasaray Çağdaş Faktoring'de ise Smith 33 ve McCowan 26 sayıyla takımının en skorer isimleri oldular.

25.02.2024 18:01  Güncelleme: 18:05
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Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Ali Şakacı, Haldun Çoban, Sait Nedim Çelik

Melikgazi Kayseri Basketbol: Cuic 10, Ellenberg 34, Fatmanur Karakaş, Hamby 34, Ayşegül Günay Aladağ 4, Candan Eylül, Damla Gezgin 6, Nazlı Bircan, Holmes 17

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smith 33, Allen 4, Büşra Akbaş 9, Sude Yılmaz, McCowan 26, Meltem Yıldızhan 6, Hartley 11, Vanloo 6, Harika Gözde Eldaş, İnci Güçlü 2

1. Periyot: 28-21

Devre: 58-42

3. Periyot: 81-64

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol sahasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 105-97 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 105-97 yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Melikgazi Kayseri Basketbol, Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 105-97 yendi - Son Dakika
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