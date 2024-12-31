Melikgazi Kayseri Basketbol İzin Yapıyor - Son Dakika
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Melikgazi Kayseri Basketbol İzin Yapıyor

Melikgazi Kayseri Basketbol İzin Yapıyor

Melikgazi Kayseri, BOTAŞ'ı yenerek 4 haftalık yenilgi serisine son verdi, oyunculara 3 gün izin verildi.

31.12.2024 13:45
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ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında kendi evinde BOTAŞ'ı 67-64 mağlup ederek 4 haftalık galibiyet hasretine son veren Melikgazi Kayseri Basketbol da oyunculara üç gün izin verildi.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ligin 16. haftasını BAY geçecek olan Melikgazi Kayseri Basketbol, oyuncularına 3 gün izin verdi. Son olarak kendi sahasında oynadığı BOTAŞ maçını kazanarak ligdeki 4 haftalık yenilgi serisini noktalayan Sarı-Kırmızılı ekip, çalışmalarına perşembe günü Kadir Has Spor Salonu'nda başlayacak. Melikgazi Kayseri Basketbol, sırasıyla ÇBK Mersin, Beşiktaş ve Danilos Pizza takılarına mağlup olduktan sonra 4 haftalık yenilgi serisini BOTAŞ galibiyet ile noktalamıştı.

Melikgazi Kayseri Basketbol, bu haftayı BAY geçmesinin ardından ligin 17 haftasında kendi evinde ligin şampiyonluk adaylarından Galatasaray'ı konuk edecek. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol İzin Yapıyor - Son Dakika

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