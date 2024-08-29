Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından düzenlenen Erciyes Cup başlıyor - Son Dakika
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Spor

Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından düzenlenen Erciyes Cup başlıyor

Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından düzenlenen Erciyes Cup başlıyor

Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından her yıl düzenlenen Erciyes Cup, bu yıl 18. kez oynanacak. Turnuva 18-21 Eylül tarihleri arasında 4 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek.

29.08.2024 16:03
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Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erciyes Cup, bu yıl 18. kez oynanacak.

Erciyes Cup Basketbol Turnuvası 18-21 Eylül tarihleri arasında 4 takımın katılımı ile gerçekleştirilecek. Melikgazi Kayseri Basketbol takımının ev sahipliği yapacağı turnuvaya Galatasaray, Emlak Konut ve Bursa Uludağ Basketbol katılacak. Melikgazi Kayseri Basketbol Kulübü Şube Sorumlusu Ahmet Bozbey, "2024-2025 sezonu hayırlı uğurlu olsun. Tüm takımlara başarılar diliyorum. Erciyes Cup, bu sezon 18.kez kapılarını açacak. Erciyes Cup 18-21 Eylül 2024 tarihlerinde 4 takımın katılımı ile oynanacak. Galatasaray, Emlak Konut ve Bursa Uludağ Basketbol takımları katılacak. Kayseri Kadir Has Spor Salonunda oynanacak. Taraftarımız ücretsiz olarak karşılaşmaları izleyebilecekler" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri Basketbol tarafından düzenlenen Erciyes Cup başlıyor - Son Dakika

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