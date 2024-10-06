Salon: Ankara
Hakemler: Polat Parlak, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes Duran
BOTAŞ: Cuic 14, Richardson 18, Buket Ünal 3, Cave 19, Allen 17, Rana Uçar, Büşra Akbaş 6, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Melike Yalçınyaya 2
Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 8, Dangerfield 27, Willams 13, Diallo 15, Fall 14, Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Meltem Avcı 4, Feray Dalkılıç 3
1. Periyot: 19-27
Devre: 37-55
3. Periyot: 60-68
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda BOTAŞ'ı 84-82 yendi.
Kayseri temsilcisi ligde ilk galibiyetini alırken, BOTAŞ ikinci maçını da kaybetti.
Son Dakika › Spor › Melikgazi Kayseri, BOTAŞ'ı Yendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?