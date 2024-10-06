Melikgazi Kayseri, BOTAŞ'ı Yendi - Son Dakika
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Spor

Melikgazi Kayseri, BOTAŞ'ı Yendi

Melikgazi Kayseri Basketbol, BOTAŞ'ı 84-82 mağlup ederek ligdeki ilk galibiyetini elde etti.

06.10.2024 18:17
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Salon: Ankara

Hakemler: Polat Parlak, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş, Enes Duran

BOTAŞ: Cuic 14, Richardson 18, Buket Ünal 3, Cave 19, Allen 17, Rana Uçar, Büşra Akbaş 6, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Melike Yalçınyaya 2

Melikgazi Kayseri Basketbol: Kübra Erat 8, Dangerfield 27, Willams 13, Diallo 15, Fall 14, Doğa Adıcan, Gonca Karataş, Meltem Avcı 4, Feray Dalkılıç 3

1. Periyot: 19-27

Devre: 37-55

3. Periyot: 60-68

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, deplasmanda BOTAŞ'ı 84-82 yendi.

Kayseri temsilcisi ligde ilk galibiyetini alırken, BOTAŞ ikinci maçını da kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Melikgazi Kayseri, BOTAŞ'ı Yendi - Son Dakika

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