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Türk halkının sevgilisi Melissa Vargas, Çin'e transfer oldu - Son Dakika

Türk halkının sevgilisi Melissa Vargas, Çin'e transfer oldu

Son Güncelleme: 21.10.2023 00:10

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın ve Fenerbahçe'nin sevilen ismi Melissa Vargas, Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a transfer oldu. Vargas’ın menajerlik şirketi SB Community, Vargas’ın 2025-26 sezonuna kadar Çin ekibinde forma giyeceğini açıkladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği performansla Türk halkının sevgilisi olan Melissa Vargas, Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a transfer oldu.

ÇİN'E TRANSFER OLDU

Vargas'ın menajerlik şirketi SB Community, "Melissa Vargas 2025/2026 sezonu sonuna kadar oynayacağı Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a geldi." açıklamasında bulundu.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Çin'e transferiyle ilgili konuşan Vargas, "Herkesin böyle iyi ve yardımsever olduğu bir takımda oynamaktan ve burada olmaktan mutluyum" dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Türk halkının sevgilisi Melissa Vargas, Çin'e transfer oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türk halkının sevgilisi Melissa Vargas, Çin'e transfer oldu - Son Dakika
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