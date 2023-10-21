Türk halkının sevgilisi Melissa Vargas, Çin'e transfer oldu

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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda gösterdiği performansla Türk halkının sevgilisi olan Melissa Vargas, Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a transfer oldu.

ÇİN'E TRANSFER OLDU

Vargas'ın menajerlik şirketi SB Community, "Melissa Vargas 2025/2026 sezonu sonuna kadar oynayacağı Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'a geldi." açıklamasında bulundu.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Çin'e transferiyle ilgili konuşan Vargas, "Herkesin böyle iyi ve yardımsever olduğu bir takımda oynamaktan ve burada olmaktan mutluyum" dedi.