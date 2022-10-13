Meme kanserine karşı tek yumruk oldular - Son Dakika
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Meme kanserine karşı tek yumruk oldular

13.10.2022 09:43
Meme kanserine karşı tek yumruk oldular

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri farkındalığını artırmak için sporcu kızlar pembe boks eldivenleri ile ringe çıktı.

Kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanseri farkındalığını artırmak için sporcu kızlar pembe boks eldivenleri ile ringe çıktı.

Meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapmak ve farkındalığını artırmak için Medicana Bursa Hastanesinin sağlık sponsoru olan Emniyetspor Kulübü sporcuları pembe boks eldivenleri ile ringe çıktı. Pembe eldivenleri ile antrenmanlarını gerçekleştiren sporcular, kansere karşı tek yumruk oldu.

Medicana Bursa Hastanesi Genel Müdürü Remzi Karşı ise, "Meme kanseri önlenebilir kanserlerin içinde ilk sırada geliyor. Özellikle 40 yaş üstü kadınlarda sıkça gördüğümüz bu kanser türünde sadece elle yapılan muayenenin bile radyoloji ve ultrason kadar değerli olduğunu biliyoruz. Kadınlar lütfen düzenli olarak aile hekimlerine bu konuda başvurabilir" diye konuştu. - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Meme kanserine karşı tek yumruk oldular - Son Dakika

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