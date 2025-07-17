Süper Lig devi Galatasaray'a geride bıraktığımız sezonun devre arasında Lens'ten transfer edilen Przemyslaw Frankowski için sıcak bir gelişme yaşandı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Frankowski'nin menajeri İstanbul'a geldi. Haberde, Polonyalı sağ bekin menajerinin Galatasaray yöneticileri ile ayrılığa dair görüşme yapacağı ifade edildi.
Sarı-kırmızılılara büyük umutlarla transfer edilen 30 yaşındaki Frankowski, performansıyla beklentilerin altında kalmış ve eleştirilerin odağı olmuştu.
Transfer olduğu günden bu yana Galatasaray formasını 15 kez giyen deneyimli sağ bek, bu maçlarda 1 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Menajeri İstanbul'a geldi! Galatasaray'dan ayrılıyor - Son Dakika
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