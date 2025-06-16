Transfere bu sezon adeta şov yaparak başlayan ve kadrosuna Leroy Sane'yi katan Süper Lig devi Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in özel olarak ilgilendiği Alman patentli milli yıldız da kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istiyor. 31 yaşındaki oyuncunun menajeri Gordon Stipic'in, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek yönetimle masaya oturacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından taraflar arasında pazarlıkların başlayacağı ifade edildi.
Inter, Hakan için 30 milyon euro bonservis bedeli isterken, tecrübeli futbolcu da rakamın düşürülmesi için kulübüne baskı yapıyor.
Galatasaray, yine Hakan gibi Bundesliga çıkışlı olan Manchester City'li İlkay Gündoğan'dan da vazgeçmiş değil. 34 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme planları üzerinde duruluyor.
Son Dakika › Spor › Menajeri İstanbul'a geliyor! Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu bombası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)