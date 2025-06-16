Menajeri İstanbul\'a geliyor! Süper Lig devinden Hakan Çalhanoğlu bombası

Transfere bu sezon adeta şov yaparak başlayan ve kadrosuna Leroy Sane'yi katan Süper Lig devi Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu transferi konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor.

MENAJERİ İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in özel olarak ilgilendiği Alman patentli milli yıldız da kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istiyor. 31 yaşındaki oyuncunun menajeri Gordon Stipic'in, önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek yönetimle masaya oturacağı öğrenildi. Bu gelişmelerin ardından taraflar arasında pazarlıkların başlayacağı ifade edildi.

KULÜBÜNE BASKI

Inter, Hakan için 30 milyon euro bonservis bedeli isterken, tecrübeli futbolcu da rakamın düşürülmesi için kulübüne baskı yapıyor.

İLKAY DA MASADA

Galatasaray, yine Hakan gibi Bundesliga çıkışlı olan Manchester City'li İlkay Gündoğan'dan da vazgeçmiş değil. 34 yaşındaki oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme planları üzerinde duruluyor.