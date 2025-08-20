Menajeri İstanbul\'da! Renato Sanches Türkiye\'ye geliyor

Süper Lig devi Trabzonspor, kadrosuna Bastia'dan 19 yaşındaki orta saha Christ Inao Oulai'yi katmasının ardından bir transfer için daha girişimlerini hızlandırdı.
L'Equipe'nin haberine göre; Trabzonspor orta saha transferi için gözünü Paris Saint-Germain'e çevirdi. Haberde, Bordo-mavililerin Renato Sanches için PSG'ye kiralama teklifinde bulunduğı belirtildi.
Trabzonspor'un Fransız kulübü ile büyük oranda anlaşma sağladığı belirtilirken, Bordo-mavililerin oyuncunun yıllık maaşının yarısını ödemek isteği de aktarıldı.
Öte yandan Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Renato Sanches'in temsilcisi, Trabzonspor ile görüşmek için İstanbul'a geldi.
28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Benfica'da 21 maça çıkmış ve 1 gol sevinci yaşamıştı.
