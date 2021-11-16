Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi!

Tecavüz suçlamasıyla mahkemeye çıkan City'nin sol beki Benjamin Mendy'nin hakkındaki tecavüz davası 6'ya yükseldi. Liverpool'da bir mahkemede gözaltında tutulan oyuncu, açılan davalara henüz itirazda bulunmadı. Benjamin Mendy ve suç ortağı Matturie, 17 Kasım'daki duruşmada yargılanacak.

HAPİSTE KALACAK

Yaklaşık 3 aydır cezaevinde yatan Fransız futbolcunun 24 Ocak 2022'ye kadar cezasını çekeceği aktarıldı. Üç kez kefaletle serbest kalma başvurusu yapan Mendy, cezaevinden çıkamadı.