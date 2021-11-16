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Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi! - Son Dakika

Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi!

16.11.2021 15:15
Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi!

Hapiste olan Manchester City'nin sol beki Benjamin Mendy adına 2 tecavüz davası daha açıldı. Fransız futbolcu hakkında açılan tecavüz davası sayısı 6'ya çıktı.

Tecavüz suçlamasıyla mahkemeye çıkan City'nin sol beki Benjamin Mendy'nin hakkındaki tecavüz davası 6'ya yükseldi. Liverpool'da bir mahkemede gözaltında tutulan oyuncu, açılan davalara henüz itirazda bulunmadı. Benjamin Mendy ve suç ortağı Matturie, 17 Kasım'daki duruşmada yargılanacak.

Mendy adına açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi! Hapisten çıkması mucize

HAPİSTE KALACAK

Yaklaşık 3 aydır cezaevinde yatan Fransız futbolcunun 24 Ocak 2022'ye kadar cezasını çekeceği aktarıldı. Üç kez kefaletle serbest kalma başvurusu yapan Mendy, cezaevinden çıkamadı.

Mendy adına açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi! Hapisten çıkması mucize
Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi!

Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi! - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Mendy hakkında açılan tecavüz davalarının sayısı 6'ya yükseldi! - Son Dakika
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