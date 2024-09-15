Menemen FK 3'te 3 Yaptı

Spor

İZMİR,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 2 maçını kazanıp 2024-2025 sezonuna çok iyi başlayan Menemen Futbol Kulübü evinde Belediye Derincespor'u da yenip 3'te 3 yaptı: 1-0.

Sarı-lacivertliler 24'üncü dakikada Seçim Can'ın golüyle öne geçti ve ilk yarı 1-0 Menemen FK lehine sonuçlandı. İkinci devrede iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, kazanan ev sahibi Menemen FK oldu. 3'üncü maçından da galibiyetle ayrılan İzmir temsilcisi 9 puanla liderlik koltuğuna oturdu.