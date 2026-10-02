Menemen FK, -44 puanlı Adana Demirspor'u ağırlayıp üst üste 3. galibiyetini arıyor - Son Dakika
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Menemen FK, -44 puanlı Adana Demirspor'u ağırlayıp üst üste 3. galibiyetini arıyor

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Menemen FK, -44 puanlı Adana Demirspor\'u ağırlayıp üst üste 3. galibiyetini arıyor
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Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek. 6 puanla 9. sıradaki Menemen FK, lige -48 puanla başlayan ve şu anda -44 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor'u yenerek üst üste üçüncü galibiyetini hedefliyor.

Menemen FK, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 5. hafta mücadelesinde yarın Adana Demirspor'u konuk edecek.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK, 5. hafta mücadelesinde yarın Adana Demirspor ile iç sahada karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Abdurrahman Faruk Avşar yönetecek.

Müsabaka öncesinde 2 galibiyet ve 2 mağlubiyeti bulunan İzmir temsilcisi, topladığı 6 puanla 9. sırada yer alıyor. Sarı-lacivertliler, Adana ekibini de yenerek üst üste üçüncü galibiyetini almayı hedefliyor.

Konuk ekip Adana Demirspor, borçları nedeniyle FIFA tarafından verilen cezalar sonucunda lige -48 puanla başladı. Şu anda -44 puanı bulunan Adana temsilcisi, ligde son sırada yer alıyor.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuMenemenAdanaSporSon Dakika

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