Menemen FK, Çorlu Spor 1947 deplasmanında berabere kalıp ligde ilk beraberliğini aldı

2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Menemen FK; üst üste Aliağa FK (D) ve Gebze Spor'a 1-0'lık skorlarla yenildikten sonra Çorlu Spor 1947 deplasmanından puan çıkarmayı başardı. İlk yarısı golsüz biten randevuda 55'inci dakikada Eyüp Poyraz'ın kendi kalesine attığı golle geriye düşen sarı-lacivertliler, 55'inci dakikada Fırat Arslan ile skora denge getirip evine 1 puanla döndü. Ligde ilk beraberliğini alan sarı-lacivertli ekip, üst üste düşme hattında yer alan Hatayspor ve Arnavutköy ile oynayacağı maçları kazanıp üst sıralara yaklaşmayı hedefliyor. Menemen FK hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Karacabey Belediyespor'u konuk edecek.