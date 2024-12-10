Menemen FK'da Galibiyet Hasreti Sürüyor - Son Dakika
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Menemen FK'da Galibiyet Hasreti Sürüyor

Menemen FK\'da Galibiyet Hasreti Sürüyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk döneminde başarılı bir performans sergileyen Menemen FK, son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak galibiyete hasret kaldı. Teknik ekip oyuncuların özgüvenini geri kazandırmak için yoğun çaba sarf ediyor.

10.12.2024 10:37  Güncelleme: 10:38
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Menemen FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı son 4 maçta 3 mağlubiyet 1 beraberlik alarak bu süreçte galibiyete hasret kaldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, sezona etkili bir giriş yaparak ilk 8 haftada 7 galibiyet 1 beraberliğe imza attı. Daha sonra Arnavutköy Belediye'ye mağlup olan sarı-lacivertliler, ilk yenilgisini tattı. O müsabakanın ardından tekrar toparlanan Menemen FK iki maçlık galibiyet serisi yapsa da son 4 haftada gösterdiği performansla tekrar düşüşe geçti. Bu süreçte galibiyete hasret kalan İzmir ekibi; Somaspor, Diyarbekir Spor ve Serik Belediye'ye kaybederken tek beraberliğini ise İzmir derbisi kapsamında oynanan Bucaspor 1928 karşısında aldı. Böylece sezona iddialı bir giriş yaparak şampiyonluğun en önemli favorileri arasında gösterilen Menemen FK, son dönemde yaşadığı kayıplar sonrasında lider 68 Aksaray Belediyespor'un 8 puan gerisine düşerek 15. haftayı üçüncü sırada tamamladı.

Teknik ekip takımı toparlamaya çalışıyor

Son 4 haftada aldığı sonuçlarla hedefinden şaşan Menemen FK'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür ve yardımcıları, sarı-lacivertli takımın sezonun ilk haftalarındaki performansını tekrar göstermesi için harekete geçtiği ifade edildi. Hafta içinde gerçekleşen antrenmanlarda oyuncuların özgüvenlerini tekrar kazanması için teknik ekibin yoğun çaba sarf edeceği belirtildi. İzmir ekibi, 14 Aralık Cumartesi günü sahasında oynayacağı Karacabey maçıyla birlikte yeni bir sayfa açmayı hedefliyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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