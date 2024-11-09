Menemen FK Deplasmanda Ankara Demirspor ile Karşılaşacak

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde bu sezon 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle liderliğe kurulan Menemen Futbol Kulübü, yarın Ankara Demirspor ile deplasmanda oynayacak. TCDD Ankara Demirspor Sahası'ndaki 90 dakikanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak.

Grupta Arnavutköy Belediyespor deplasmanında aldığı sezonun ilk mağlubiyetini geçen hafta evinde Erbaaspor'u 2-0 yenerek telafi eden Menemen FK, 25 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Ankara ekibinin ise 14 puanı var.