 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Menemen FK, dış sahada ligin en iyi takımlardan biri - Son Dakika
Üye Girişi

Menemen FK, dış sahada ligin en iyi takımlardan biri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, bu sezon dış sahada gösterdiği performansla dikkat çekiyor. 9 deplasman maçında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde eden Menemen FK, Kastamonuspor'dan sonra ligin en iyi takımı oldu. Yılmaz Vural yönetimindeki takım, son 4 haftada 4'te 4 yaparak play-off hattına yükseldi.

Menemen FK, dış sahada ligin en iyi takımlardan biri
26.12.2023 - 14:06,
Abone Ol

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, bu sezon gösterdiği dış saha performansıyla bu alanda ligin en iyi iki takımdan birisi konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmada; 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, teknik direktör Yılmaz Vural sonrasında adeta uçuşa geçti. Devrenin son 4 haftasında 4'te 4 yapan İzmir ekibi, 18 maçlık periyotu 31 puanla 6. sırada tamamladı. Haftalar sonra play-off hattına yükselen sarı-lacivertliler, dış sahada gösterdiği performansla da futbolseverlerin dikkatini çekmeyi başardı. Bu sezon 9 deplasman maçına çıkan İzmir ekibi, bu müsabakalarda; 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Toplayabileceği 27 puanın 19'unu toplayabilen Menemen FK, bu alanda Kastamonuspor'dan sonra ligin en iyi takımı olmayı başardı. Menemen FK devreden sonraki ilk dış saha maçını 21 Ocak Pazar günü Isparta 32 ile oynayacak.

Öte yandan Yılmaz Vural sonrası yükselişe geçen Menemen FK, deneyimli teknik adam yönetiminde çıktığı 8 müsabakada; 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Sarı-lacivertliler bu süreçte kalesinde 10 gol görürken, rakip fileleri ise 18 kez havalandırmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Menemen, İzmir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK, dış sahada ligin en iyi takımlardan biri - Son Dakika


14:34
Malezyalı şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme hakkını satıyor Malezyalı şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme hakkını satıyor
14:30
Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı! Yarın imza için Atina'ya gidiyor Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı! Yarın imza için Atina'ya gidiyor
14:00
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü
13:53
Ortak bildiriye imza atmayan Özel geri adım atmadı: Sonraki şehit cenazesine kadar unutan anlayışla ortaklaşmayacağız Ortak bildiriye imza atmayan Özel geri adım atmadı: Sonraki şehit cenazesine kadar unutan anlayışla ortaklaşmayacağız
13:21
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı
13:16
CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02
Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi

Son Dakika
14:34 Malezyalı şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme hakkını satıyor
14:30 Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı! Yarın imza için Atina'ya gidiyor
14:00 Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü
13:53 Ortak bildiriye imza atmayan Özel geri adım atmadı: Sonraki şehit cenazesine kadar unutan anlayışla ortaklaşmayacağız
13:21 Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı
13:16 CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03 Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02 Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54 Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 14:41:53. #1.12#
SON DAKİKA: Menemen FK, dış sahada ligin en iyi takımlardan biri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement