Menemen FK, dış sahada ligin en iyi takımlardan biri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, bu sezon gösterdiği dış saha performansıyla bu alanda ligin en iyi iki takımdan birisi konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda oynadığı 9 karşılaşmada; 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, teknik direktör Yılmaz Vural sonrasında adeta uçuşa geçti. Devrenin son 4 haftasında 4'te 4 yapan İzmir ekibi, 18 maçlık periyotu 31 puanla 6. sırada tamamladı. Haftalar sonra play-off hattına yükselen sarı-lacivertliler, dış sahada gösterdiği performansla da futbolseverlerin dikkatini çekmeyi başardı. Bu sezon 9 deplasman maçına çıkan İzmir ekibi, bu müsabakalarda; 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Toplayabileceği 27 puanın 19'unu toplayabilen Menemen FK, bu alanda Kastamonuspor'dan sonra ligin en iyi takımı olmayı başardı. Menemen FK devreden sonraki ilk dış saha maçını 21 Ocak Pazar günü Isparta 32 ile oynayacak.

Öte yandan Yılmaz Vural sonrası yükselişe geçen Menemen FK, deneyimli teknik adam yönetiminde çıktığı 8 müsabakada; 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Sarı-lacivertliler bu süreçte kalesinde 10 gol görürken, rakip fileleri ise 18 kez havalandırmayı başardı. - İZMİR