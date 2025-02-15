Menemen FK, Elazığspor ile Play-Off Yolunda Kritik Maça Çıkıyor - Son Dakika
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Menemen FK, Elazığspor ile Play-Off Yolunda Kritik Maça Çıkıyor

Menemen FK, Elazığspor ile Play-Off Yolunda Kritik Maça Çıkıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen Futbol Kulübü, Elazığspor ile oynayacağı kritik maç öncesinde deplasmanda Vanspor ile 2-2 berabere kalmıştı. Teknik direktör Burhanettin Basatemür, zorlu karşılaşma için hedeflerini açıkladı.

15.02.2025 10:32  Güncelleme: 10:33
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İZMİR,

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde deplasmanda Vanspor'la 2-2 berabere kalan Menemen Futbol Kulübü yarın evinde önemli rakiplerinden Elazığspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakada Egemen Artun düdük çalacak. Ev sahibi Menemen FK'da Vanspor karşılaşmasında sarı kart cezalısı durumuna düşen orta saha oyuncusu Erkan Gövercin müsabakada forma giyemeyecek. Sıralamada 41 puanla 4'üncü basamakta yer alan Menemen FK'nın teknik patronu Burhanettin Basatemür, Play-Off yolunda çok önemli bir maça çıkacaklarını belirterek, "Rakibimiz Elazığspor 4 puan önümüzde yer alıyor. Kazanıp farkı 1 puana indirmek istiyoruz. Play-Off yolunda çok önemli bir karşılaşma olacak" dedi.

Kaynak: DHA

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