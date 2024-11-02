TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk mağlubiyetini geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a tek golle yenilerek almasına rağmen liderlik koltuğunu koruyan Menemen FK yarın Erbaaspor önünde tekrar çıkış yakalamaya çalışacak. Menemen İlçe Stadı'ndaki maç saat 14.00'te oynanacak. Oynadığı 9 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertli ekibin grupta 22 puanı bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Menemen FK Erbaaspor ile Karşılaşıyor - Son Dakika
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