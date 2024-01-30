Menemen FK, Etimesgut Belediyespor maçına hazırlanıyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu evinde Arnavutköy Belediyespor'la 1-1 berabere kalan Play-Off potasındaki Menemen Futbol Kulübü yarın deplasmanda Etimesgut Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda Hasan Kaçar'ın yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 14.00'te çalacak. Menemen FK'da Arnavutköy Belediyespor karşılaşmasında kırmızı kart gören kaleci Kıvanç mücadelede forma giyemeyecek. Teknik direktör Yılmaz Vural, Etimesgut Belediyespor maçını kazanıp Play-Off yolunda emin adımlarla ilerlemek istediklerini söyledi.
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