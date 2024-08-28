Menemen FK Genç Oyuncusu Emirhan Arkutcu U-19 Milli Takımına Çağrıldı

Spor

Menemen FK, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla genç oyuncusu Emirhan Arkutcu'nun U-19 Milli Takımının aday kadrosuna çağırıldığını açıkladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen FK, 31 Ağustos Cumartesi günü yeni sezonun ilk maçında Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk edecek. Menemen İlçe Stadyumunda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. İzmir ekibi, bu zorlu maçta rakibini mağlup ederek sezona 3 puanla başlamak istiyor. Sarı-lacivertlileri yeni sezon heyecanını sararken bir yandan da milli heyecan yaşıyor. Menemen FK, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla genç oyuncusu Emirhan Arkutcu'nun U-19 Milli Takımının aday kadrosuna çağırıldığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncularımızdan Emirhan Arkutcu, U-19 Milli Takımımızın 6-8 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçları aday kadrosuna davet edilmiştir. Emirhan ve Ay-Yıldızlı formamızı terletecek tüm futbolcularımıza başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR